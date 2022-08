Nach Tod des Sohnes und Bruders: Kubanische Familie wehrt sich gegen Veranstaltungen und TV-Berichte

Die Merseburgerin Andrea Szabo mit Roza, der Mutter eines der in Merseburg gestorbenen Kubaner, ihrer Tochter und deren Sohn (v.l.). In der Hand hält Roza die Unterlassungsaufforderung, die an verschiedene Stellen gegangen ist.

Merseburg/Santa Clara/MZ - Am Freitag, dem 12. August, jährt sich zum 43. Mal der Tag, an dem zwei junge Kubaner in Merseburg ums Leben kamen. Auch in diesem Jahr soll es Veranstaltungen in Merseburg geben, die an den tragischen Sommer von 1979 erinnern sollen, als ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger in der Domstadt den Tod fanden.