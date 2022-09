Nach Urlaub: Familie aus Bayern vergisst Sohn (5) an Autobahn-Raststätte in Sachsen-Anhalt

Eine Familie aus Bayern hat in Mansfeld-Südharz Urlaub gemacht. Nach einer Pause an der Autobahnabfahrt Sangerhausen-Süd, sind sie ohne ihren fünfjährigen Sohn losgefahren.

An diesem Schnellrestaurant wurde der Junge vergessen.

Oberröblingen/Sangerhausen/MZ - Es ist ein Fall, wie ihn selbst langgediente Polizisten noch nicht erlebt haben: Eine Familie aus Bayern, die in Mansfeld-Südharz Urlaub macht, hat in dieser Woche eines ihrer Kinder an einem Schnellrestaurant nahe der Autobahnabfahrt Sangerhausen-Süd vergessen.