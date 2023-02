Magdeburg (eb) - Pendler und Bahnreisende aufgepasst! Denn die Entwürfe für den Fahrplan 2024 des Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt stehen ab sofort im Internet. Unter mein-takt.de/fahrplan-2024 können Fahrgäste die Pläne unter die Lupe nehmen und bis zum 5. März Anregungen an die NASA schicken, heißt es in einer Pressemitteilung. Neuerungen werde es vor allem in der Altmark und rund um Naumburg geben. Aber auch auf vielen anderen Strecken sind Änderungen geplant.

Altmark/Salzlandkreis

Betrifft: „Altmärker Y“ S1 Schönebeck-Bad Salzelmen – Magdeburg – Stendal – Wittenberge RE20 Schönebeck-Bad Salzelmen – Magdeburg – Stendal – Salzwedel – Uelzen RE19 Magdeburg – Stendal – Salzwedel – Uelzen

Der RE20 fährt montags bis freitags künftig stündlich zwischen Schönebeck-Bad Salzelmen und Uelzen; zwischen Schönebeck-Bad Salzelmen und Stendal Hbf überlagern sich der RE20 und die ebenfalls stündlich verkehrende S1 zu einem halbstündlichen Angebot. In Stendal Hbf verzweigen sich die Bahnstrecken nach Uelzen (RE20) und Wittenberge (S1) Y-förmig, daher der Name „Altmärker Y“. Vom neuen Fahrplan des RE20 profitieren auch die kleinen Stationen in der Altmark: Pretzier, Fleetmark, Brunau-Packebusch und Kläden. Sie erhalten montags bis freitags stündliche Fahrtmöglichkeiten nach Uelzen, Salzwedel, Stendal und Magdeburg. Am Wochenende verkehrt der RE20 alle zwei Stunden zwischen Magdeburg und Uelzen im Wechsel mit dem ebenfalls zweistündlichen neu eingeführten RE19. Der RE19 verkehrt stark beschleunigt und bietet mit kürzeren Reisezeiten in Magdeburg Hbf Anschlüsse zu den IC-Zügen Richtung Halle und Leipzig.

Saale-Thüringen-Südharz

Betrifft: RE15 Leipzig – Naumburg – Jena – Saalfeld RE16 Halle – Naumburg – Erfurt RB20 Leipzig – Naumburg – Erfurt – Eisenach RB25 Halle – Naumburg – Jena – Saalfeld

Der RE15 ersetzt als täglich zweistündliches, schnelleres Verkehrsangebot den bisherigen RE42 (Leipzig – Naumburg – Jena – Nürnberg). Gegenüber dem RE42 zusätzlich bedient werden Bad Kösen und Bad Dürrenberg sowie Markranstädt und Leipzig-Möckern im sächsischen Bereich. Der RE16 verkehrt statt bisher zweistündlich dann täglich stündlich, in diese Linie wurden die Angebote der bisherigen Linien RE17 (Erfurt – Naumburg) und RE18 (Erfurt – Naumburg – Halle) integriert. Konzept kann wegen mehrerer Baumaßnahmen nur bis 7. April 2024 angeboten werden. ab 08. April 2024 gilt dann: Entfall des RE15 im Abschnitt Leipzig – Naumburg – Jena und zeitliche Anpassungen auf Teilabschnitten der Linien RB20 und RB25 (Grund: eingleisiger Betrieb auf der Strecke Leipzig – Großkorbetha von April bis November 2024).

Angepasstes RB-Konzept mit Korrespondenz in Naumburg (Saale) Hbf: RB20 verkehrt ca. 10 Minuten früher von Leipzig nach Naumburg bzw. entsprechend später in der Gegenrichtung mit Standzeit in Naumburg (Saale) Hbf; RB25 verkehrt ca. 10 Minuten früher von Naumburg nach Saalfeld bzw. entsprechend später in der Gegenrichtung ohne Standzeit in Naumburg (Saale) Hbf.

Ab 9. Juni 2024 entfallen zusätzlich der RE16 im Abschnitt Naumburg (Saale) Hbf – Apolda/Weimar und die Korrespondenz zwischen RB20 und RB25 in Naumburg (Saale) Hbf. Aufgrund von Baumaßnamen an den Saalebrücken zwischen Naumburg und Großheringen sowie Gleisarbeiten zwischen Großheringen und Apolda ist nur ein eingleisiger Betrieb möglich. Angepasstes Konzept gegenüber Zeitraum ab 8. April 2024: RB20 fährt ebenfalls ohne Standzeit in Naumburg (Saale) Hbf früher weiter in Richtung Erfurt bzw. kommt später aus Richtung Erfurt an. Der Anschluss aus Leipzig nach Jena/Saalfeld in Naumburg (Saale) Hbf besteht weiter. Zur Gewährleistung des Anschlusses von Halle/Merseburg Richtung Weimar/Erfurt/Eisenach verkehrt der RE16 im Streckenabschnitt Halle (Saale) Hbf – Naumburg (Saale) Hbf temporär mit Halt an allen Stationen.

Halle/Leipzig – Bitterfeld – Dessau Hbf/Lutherstadt Wittenberg

Betrifft: S2 und S8 Halle/Leipzig – Bitterfeld – Dessau Hbf/Lutherstadt Wittenberg (– Jüterbog)

Im Abschnitt Lutherstadt Wittenberg Hbf <> Jüterbog müssen nach derzeitigem Stand bei vier der sechs S-Bahn-Fahrten an Mo-Fr Halte entfallen, da die Fahrten auf der stark befahrenden Strecke Berlin – Halle/Leipzig sonst nicht mehr zwischen die Fernverkehrszüge passen würden. Das zweistündliche Grundangebot der RE-Linie 3 Lutherstadt Wittenberg – Berlin ist davon nicht berührt.

Seit dem 9. Januar 2023 kurzfristig eingerichtete S8 um 22.29 Uhr ab Halle Hbf erhält zum Fahrplanwechsel im Dezember in Bitterfeld Anschluss an die S2 nach Dessau Hbf.

S9 Halle – Delitzsch – Eilenburg

Linie durch Streckensanierung ab 29. März 2024 für den Rest des Jahresfahrplans massiv eingeschränkt. Insbesondere im Abschnitt Halle (Saale) Hbf – Delitzsch wechselnde Bauzustände, über längere Zeiträume Ersatz der S-Bahnen durch Busverkehr erforderlich

RE8 Halle – Sangerhausen – Leinefelde

RE8 hält neu auch in Roßla; damit bestehen in Kombination von RE8 und RE9 stündliche Fahrtmöglichkeiten ab Roßla in Richtung Halle und Nordhausen. Aufgrund der hohen Bautätigkeit auf dieser Strecke kann es jedoch sowohl in 2024, als auch in den Folgejahren vorkommen, dass der Halt Roßla zeitweise nicht stündlich bedient werden kann.

RE12/RB22 Leipzig – Zeitz – Gera

Zeitliche Anpassungen im Früh- und Abendverkehr. Insbesondere Fahrt ab Zeitz Ri. Gera 6:35 statt 6:54, Fahrt ab Zeitz Ri. Leipzig 5:08 statt 5:20 und 22:22 Uhr statt 22:15.

RB33 Stendal – Tangermünde

Im Zusammenhang mit der Einführung des „Altmärker Y“ werden auch die Fahrzeiten der RB33 angepasst. Sie verkehrt zukünftig tagsüber in einem einheitlichen Stundentakt mit Abfahrten jeweils zur Minute 05 in Stendal Hbf und zur Minute 37 in Tangermünde.

RB35 Stendal – Wolfsburg

Neu eingeführt werden montags bis freitags zusätzliche Fahrten Wolfsburg Hbf 9.50 – Stendal Hbf 10.51 und Stendal Hbf 11.06 – Wolfsburg Hbf 12.08; durch die Schließung dieser „Taktlücke“ besteht Mo-Fr tagsüber ein durchgehender Stundentakt.

Die Fahrt 7.24 ab Wolfsburg Hbf hält zusätzlich in Uchtspringe, Vinzelberg und Möringen, dafür entfällt die nachfolgende Fahrt Gardelegen 8.22 – Stendal Hbf 8.51 Uhr.

RB40 Burg – Magdeburg – Braunschweig

Durchgehender Stundentakt montags bis freitags auch zwischen Burg und Magdeburg Hbf durch Schließen von „Taktlücken“: zusätzliche Abfahrten Magdeburg Hbf 9.32 und 11.32 und Burg 10.07 und 12.07 Uhr.

RB47 Magdeburg – Bernburg – Halle

Über große Teile des Fahrplanjahres 2024 finden Baumaßnahmen zwischen Magdeburg Hbf und Magdeburg-Buckau statt; die meisten Linien können trotzdem verkehren, die Züge der Linie RB47 müssen jedoch im zweiten Halbjahr (8. Juni – 14. Dezember 2023) größtenteils zwischen Calbe Ost und Magdeburg Hbf ausfallen. Ersatzweise können auf diesem Abschnitt die Züge der Linie RE30 genutzt werden.

RB76 Weißenfels – Zeitz

Zeitliche Anpassungen im Früh- und Abendverkehr zur Gewährleistung möglichst vieler Anschlüsse in Weißenfels und Zeitz.

• RB77 Naumburg Ost – Wangen

Ab 8. April 2024 „Taktknoten“ zur Minute 30 in Laucha mit entsprechend zeitlicher Anpassung aller Fahrten. In Naumburg (Saale) Hbf Anschlüsse RB20 und RB25 in/aus Richtung Halle/Leipzig und Erfurt/Jena.

RB78 Querfurt – Merseburg (– Halle)

Alle Fahrten werden um drei Minuten angepasst: Abfahrten ab Merseburg Hbf stündlich zur Minute 43 statt 40, Ankunft Minute 12 statt 9. Die DB Netz plant im Zeitraum 8. April bis 28. Juni 2024 Baumaßnahmen, in dieser Zeit muss der Verkehr auf der Gesamtstrecke Merseburg Hbf – Querfurt durch Busse ersetzt werden.

Die Fahrplanvorschau ist ein Beteiligungsformat, das jährlich angeboten wird, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. Die NASA weist darauf hin, dass angesichts begrenzter Infrastruktur und finanzieller Mittel nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Das Format diene jedoch dazu, die Bedürfnisse der Fahrgäste zu erkennen, um für die Mehrzahl der Reisenden die richtigen Entscheidungen treffen zu können. So trügen Anregungen und Kritik jedes Jahr zur Verbesserung des Fahrplans bei.