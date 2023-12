Mit dem neuen Fahrplan der Deutschen Bahn, gibt es auch mehr Möglichkeiten, von Halle aus zu reisen. Was Reisende künftig regional erwartet.

Neue Verbindungen am Hauptbahnhof: Worauf sich Reisende in Halle freuen dürfen

Halle/MZ - Kürzlich änderte die Deutsche Bahn ihr Reiseangebot. Was der neue Fahrplan neben Merseburg, Weißenfels, Magdeburg und Stendal für Halle bedeutet, haben wir hier zusammengefasst.

Schlafend in die Stadt der Liebe

Seit Kurzem hält die Nachtzugverbindung von Berlin aus kommend in Halle. Ab März 2024 geht es dann auch direkt von Halle aus im Nachtzug nach Brüssel und Paris.

Die neue tägliche IC-Verbindung von Halle nach Rostock hält auch in Magdeburg und Stendal. Zudem gibt es täglich mindestens zwölf Halte auf der Strecke von München nach Berlin in Halle.

Außerdem kommt eine weitere Verbindung nach Wien hinzu. Somit fahren jetzt zwei ICE und ein IC in die österreichische Hauptstadt.

Anpassungen im regionalen Angebot

Zwischen Halle und Merseburg werden Montag bis Freitag acht zusätzliche Fahrten ohne Zwischenhalte angeboten.

Im Abschnitt zwischen dem Hauptbahnhof der Lutherstadt Wittenberg und Jüterbog müssen bei vier der sechs S-Bahn-Fahrten von montags bis freitags Halte entfallen, da die Fahrten auf der stark befahrenden Strecke zwischen Berlin und Halle/Leipzig sonst nicht mehr zwischen die Fernverkehrszüge passen würden.

Die bereits seit Januar 2023 eingerichtete S8 um 22.29 Uhr ab Halle erhält seit dem neuen Fahrplanwechsel in Bitterfeld Anschluss an die S2 nach Dessau Hauptbahnhof.

Die Regionalbahn von Halle über Sangerhausen nach Leinefelde hält neuerdings auch in Roßla. Damit bestehen in Kombination mit anderen Linien auf dieser Strecke nun stündliche Fahrtmöglichkeiten ab Roßla in Richtung Halle und Nordhausen.