In diesem Jahr kann Silvester in Sachsen-Anhalt wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden.

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR/slo – In den Corona-Jahren war der Jahreswechsel in Sachsen-Anhalt eher ruhig. Aufgrund der Pandemie gab es zahlreiche Einschränkungen – bis hin zum Böllerverbot. In diesem Jahr kann jeder, wie auch schon im letzten Jahr, wieder ausgelassen und laut ins neue Jahr feiern. Ein paar Dinge gibt es aber trotzdem zu beachten.

Silvester 2023: Wann und wo kann man Böller und Raketen kaufen?

Verkaufsstart für Böller, Raketen und Batterien ist in diesem Jahr der 28. Dezember. Das bunte Feuerwerk ist dann in zahlreichen Kaufhäusern, Supermärkten und Discountern zu haben. In vielen Orten gibt es auch Spezialgeschäfte, die auf größere Auswahl und Beratung setzen. Wer sein Feuerwerk langfristig plant, kann auch online shoppen.

Feuerwerkverkauf in Sachsen-Anhalt - So viel geben die Hallenser für Böller aus. (Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Von wann bis wann darf ich Silvester böllern?

Offiziell darf in Deutschland vom 31. Dezember, 0 Uhr, bis zum 1. Januar, 24 Uhr, geböllert werden. Einzelne Kommunen haben jedoch abweichende Regelungen erlassen.

Was droht, wenn ich mich daran nicht halte?

Dass rund um Silvester jeder böllern darf, regelt die Sprengstoffverordnung. Wer sich nicht daran hält, also zum Beispiel schon am 30. Dezember loslegen will und erwischt wird, muss mit bis zu 50.000 Euro Strafe rechnen.

Gibt es Orte, wo man Silvester nicht böllern darf?

Grundsätzlich ist das Böllern und Knallen vor Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen verboten. Auch Zoos oder Tierheime sollten tabu sein.

Zudem können Kommunen auch in diesem Jahr Verbotszonen einrichten. So hat Salzwedel in der Altmark ein Pyrotechnik-Verbot für die Altstadt erlassen. In Wernigerodes Innenstadt und den Ortsteilen herrscht ein gesetzliches Abbrennverbot. Auch andere Städte mit engen Altstädten, wie zum Beispiel Quedlinburg verhängen jährlich ein Böller-Verbot aus Brandschutzgründen.

Warum muss man bei Silvesterfeuerwerk auf das Sicherheitszeichen achten?

Wer legal böllern will, muss darauf achten, dass er hierzulande zugelassenes Feuerwerk kauft. Das ist am CE-Zechen erkennbar. Wer illegales Feuerwerk zündet, macht sich nicht nur strafbar, sondern lebt vor allem gefährlich. „Aufgrund der enthaltenen Stoffgemische können selbst kleine Knallkörper von der Größe einer R6-Batterie eine verheerende Wirkung entfalten“, warnt die Polizei.

Im Ausland gekauftes Feuerwerk ist dabei nicht grundsätzlich illegal. Entscheidend ist auch hier das CE-Zeichen.

Welche Strafe droht bei illegalen Böllern?

Wer illegale Böller besitzt, macht sich strafbar. Der Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ist mit einer Geldstrafe oder im Extremfall bis zu fünf Jahren Gefängnis bewährt.

Was sollte man beim Zünden beachten?

Wer Silvester böllern will, sollte sich grundsätzlich beim Alkohol zurückhalten. Beim Zünden von Pyrotechnik gilt grundsätzlich: Vorsicht und Rücksichtnahme. Werfen Sie Böller nicht in die Richtung anderer Menschen, zünden Sie Raketen nicht aus der Hand oder richten diese nicht auf andere Menschen.

Wer nicht gezündete Raketen oder Böller findet, sollte niemals versuchen, diese doch noch anzuzünden. Die Gefahr, dass die Pyrotechnik direkt losgeht, ist enorm – und die Krankenhäuser sind in der Silvesternacht jetzt schon viel zu voll!

Wie wird das Silvester-Wetter?

In der Silvesternacht wird es diesem Jahr voraussichtlich kalt, stürmisch und regnerisch. Laut Deutschen Wetterdienst liegen die Höchsttemperaturen in Sachsen-Anhalt am Sonntag zwischen 9 und 11 Grad. Teilweise kommt es zu Regenschauern, es kann windig werden.

Was ist mit der Diskussion um das Böller-Verbot?

Verschiedene Gruppen fordern jedes Jahr ein grundsätzliches Böller-Verbot in Deutschland. So hat die Deutsche Umwelthilfe Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) letztes Jahr aufgefordert, die Böllerei „ein für alle Mal“ zu beenden. Kommunen können auch über kreative Licht- und Lasershows oder gar eine Drohnenshow für einen bunten Jahreswechsel sorgen.

Auch der Bundesärztekammerchef Klaus Reinhardt hat sich 2022 für ein „dauerhaftes und umfassendes“ Böllerverbot ausgesprochen.

Als Gründe für ein dauerhaftes Böllerverbot an Silvester gilt vor allem die hohe Zahl an Verletzten in der Silvesternacht. Besonders Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren seien von Knalltraumata betroffen, dazu kämen Verletzungen am Auge und Verbrennungen. Hinzu kommen der entstehende Müll und die Luftverschmutzung durch die Silvester-Knallerei.

Warum wird Silvester geböllert?

Feuerwerk wurde vor rund 1200 Jahren in China erfunden und fand dann langsam den Weg nach Europa – für viele Jahrhunderte als Spaß für Reiche. Im 19. Jahrhundert gab es dann erste Feuerwerksvorführungen zu Silvester und zu weiteren besonderen Anlässen.

Das Böllern als Massenphänomen entstand erst im 20. Jahrhundert. Zuvor hatten die Menschen auf andere Art und Weise Lärm gemacht, um dem Aberglauben nach böse Geister zu vertreiben: Mit Kuhglocken, Kirchengeläut und Musikinstrumenten.