Altersarmut: Ein Senior aus Sachsen-Anhalt erzählt, was das bedeutet

Auch Senioren in Sachsen-Anhalt sind von Altersarmut betroffen.

Quedlinburg - Hansgeorg Wagenknecht sitzt an einem Tisch in seiner Quedlinburger Wohnung und legt Unterlagen auf den Tisch. Ein Blatt nach dem anderen. Vor Weihnachten kam die Mieterhöhung, der „Giftschein“, wie es der 63-Jährige nennt. Statt 400 Euro Warmmiete muss er nun 455 Euro zahlen. „Da schluckt man erstmal. Für mich ist das viel Geld. Ich muss sehen, wo ich was abzwacke.“