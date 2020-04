Zukünftig dürfen mehr Kinder in die Notbetreuung gegeben werden. Ein entsprechender Erlass wurde am Montag in Magdeburg verabschiedet. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Ein neuer Erlass zur Notbetreuung lässt größere Gruppen in Kitas zu. Dafür wird noch mehr auf die Einhaltung der Hygiene gedrungen.

Martin Weigle arbeitet seit 2019 als Volontär bei der Volksstimme. Zuvor war er in den Lokalredaktionen im Harz tätig und hat in Berlin sowie Potsdam bei verschiedenen Medienunternehmen gearbeitet. Martin.Weigle@volksstimme.de ›

Magdeburg l Bei der Notbetreuung von Kindern hat es in der vergangenen Woche in einigen Orten Probleme gegeben. Da weitere Berufsgruppen in den sogenannten systemrelevanten Bereich eingeordnet wurden, meldeten erheblich mehr Eltern ihre Kinder zur Notbetreuung an. Im Sozialministerium in Magdeburg besserte man den gültigen Erlass zur Verordnung nun nach.

Am Montag beschlossen die Entscheidungsträger im Ministerium, dass bis zu zwölf Kinder von einer Betreuungsperson beaufsichtigt werden dürfen. Die Zusammensetzung der Gruppe soll laut dem neuen Erlass möglichst nicht verändert werden. Als Ausnahme wurde der Schichtwechsel beim Personal genannt. Weiterhin soll einer Gruppe möglichst immer der gleiche Raum in einer Einrichtung zugewiesen werden.

Das Abstandsgebot ist aufgrund der Gruppengrößen praktisch nicht mehr einzuhalten. Deshalb soll vermehr auf die Einhaltung der Hygienevorschriften geachtet werden. Ebenso sollen Personal der Einrichtungen und Eltern verstärkt auf Einhaltung der Abstandsregelungen untereinander achten.

Des Weiteren dürfen Kinder und Erwachsene die Kindertagesstätten nur betreten, wenn sie frei von Erkältungssymptomen sind. Ausnahmen sind Allergien wie zum Beispiel Heuschnupfen. Für solche chronischen Erkrankungen sollte ein ärztliches Attest vorliegen. Die Betreuungseinrichtungen werden angehalten, in ausreichender Menge Hygieneartikel bereit zu stellen. So werden im Erlass speziell Seife und Einmalhandtücher genannt.

Um die Kontakte der Kinder auf dem Gelände der Einrichtungen zu minimieren, sollen die Außenbereiche der Betreuungseinrichtungen entsprechend der Anzahl der vorhandenen Kindergruppen aufgeteilt und abgesperrt werden. Damit soll verhindert werden, dass durch zufällige Kontakte mögliche neue und schwer überprüfbare Infektionsketten geschaffen werden. Aus dem gleichen Grund soll es zu Beginn und gegen Ende eines jeden Tages keine Sammelgruppen in den Kitas geben.

Die Höchstzahl von zwölf Kindern pro Gruppe darf übergangsweise wenige Tage mit ein bis zwei Kindern überschritten werden, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist. Auch ein Wechsel in eine andere, möglichst nahegelegene Betreuungseinrichtung, ist nach Abstimmung mit den Eltern möglich.

Wenn es die Kapazitäten der Kitas zulassen, sollen auch wieder Kinder zur Eingewöhnung angemeldet werden können. Weiterhin gilt aber auch, dass Eltern angehalten sind, ihre Kinder soweit möglich zu Hause oder anderweitig zu betreuen, beziehungsweise die Notbetreuung für einen Zeitraum zu vereinbaren in dem mehr freie Plätze in den Kitas verfügbar sind. Für Eltern die von zu Hause aus arbeiten, soll im Einzelfall geprüft werden, ob eine Notbetreuung erforderlich ist.

Auf das Tragen von Mund-Nase-Schutz soll vom Betreuungspersonal in den Gruppenräumen verzichtet werden, um die Kinder nicht zu verängstigen. Der Erlass soll ab 29. April 2020 in Kraft treten.