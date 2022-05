Opfer mit Meißel angegriffen: Angeklagte aus Dessau schweigt im Prozess

Dessau-Roßlau/MZ - „Die machte den Eindruck einer normalen jungen Frau, die sicher Probleme hat.“ So schilderte es gestern eine Polizistin vor dem Landgericht am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen eine 21-jährige Dessauerin. Ihr wird vorgeworfen, eine Bekannte in deren Wohnung überfallen und mit einem Meißel am Kopf verletzt zu haben. In der Anklage wird ihr Raub, gefährliche Körperverletzung und versuchter Totschlag vorgeworfen.