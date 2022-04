Orkanböen auf dem Harz - Auch im Süden Sachsen-Anhalts wird es stürmisch

Auf dem Brocken wüten derzeit Orkanböen, die bis zu 160 km/h erreichen können. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb vor starkem Unwetter. Auch in anderen Landesteilen wird es stürmisch.

Im Harz wird es am Donnerstag stürmisch.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Sachsen-Anhalt muss sich auf einen stürmischen Donnerstag einstellen. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes sagte, sorgt eine Kaltfront im Laufe des Tages verbreitet für stürmische Böen.

Besonders heftige Winde herrschen auf dem Brocken, weshalb der DWD bis 16 Uhr eine Unwetterwarnung vor extremen Orkanböen herausgegeben hat. Demnach sind Windgeschwindigkeiten von bis 160 km/h möglich.

Auch im südlichen Landesteil ist mit Sturmböen zu rechnen, wobei die Höchsttemperaturen am Donnerstag zwischen 13 und 15 Grad liegen.

Am Abend beruhigt sich der Wind laut dem Wetterdienst kurzzeitig, bevor er in der Nacht erneut auffrischt und für einen stürmischen Start in den Freitag sorgt.