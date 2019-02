Kleine Spargel-Fibel

Der Spargel war schon in der Antike bekannt und beliebt. Das belegen zum Beispiel Wandmalereien in ägyptischen Königsgräbern.

Zuerst genutzt wurde der Asparagus officinalis L. als Heilpflanze, später als Gemüse.

Anfang des 20. Jahrhunderts begann die systematische Spargelzucht.

In Deutschland nahmen sich vor rund 100 Jahren Gärtner der Spargelzucht an. So entstandt in Niedersachsen die Sorten „Violetter Holländischer“ und „Ruhm von Braunschweig“.

Bekannte Spargelzüchter waren Johannes Böttner d. Ä. und Schlossgartenmeister Unselt, der in Schwetzingen (Baden-Württemberg) mit der Zucht begann.

Dipl. agr. August Huchel aus Osterburg erkannte, welche neuen Möglichkeiten ein gezielter Abbau bietet. Er begann in der Altmark, Qualität und Ertrag zu analysieren. Ab 1926 untersuchte er an 1500 Spargelpflanzen der Sorte „Ruhm von Braunschweig“ den Ertrag.

Am 12. August 1929 wurde Huchel Leiter der Deutschen Spargelzuchtgesellschaft Osterburg/Altmark.