Magdeburg/DUR - Pünktlich zu Ostern kommen hier die besten Osterfeuer im nördlichen Sachsen-Anhalt. In welchen Regionen lohnt es sich am Osterwochenende, für einen schönen Abend bei lodernden Flammen vorbeizuschauen?

Osterfeuer in Magdeburg

am Donnerstag, 6.April:

Osterfeuer auf dem Gelände des Offenen Treffs (Hugo-Junkers Allee 54a in Nordwest)

am Samstag, 8.April:

ab 16:00 Uhr Mückenwirt Magdeburg (An der Elbe 14, 39104 Magdeburg) start mit Kinderosterfeuer, großes Osterfeuer direkt an der Elbe ab Sonnenuntergang 15:00 Uhr bis 01:00 Uhr XXL-Osterfeuer am Café Treibgut (Werner-Heisenberg-Straße 45, 39106 Magdeburg)

Ab 15:00 Uhr "Das Osterfeuer für Alte Neustadt"- Kinderprogramm, ca. 17:00 Uhr Entzündung des Kinderfeuers, ab 19:00 Uhr "XXL Osterfeuer" - Eintritt bis 18:00 Uhr 2,50 Euro, ab 18:00 Uhr 5 Euro 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr Osterfeuer im Festungshof (Festung Mark, Hohepfortewall 1, 39104 Magdeburg)

Ab 19:00 Uhr in Pechau im Umflutkanal Ab 19:00 Uhr in Randau am Sportplatz Ab 16:00 Uhr Familien-Osterfeuer in Reform (Innenhof der Juri-Gagarin-Straße) 18:00 Uhr bis 01:00 Uhr in Rothensee (Hort Gelände Windmühlenstraße 28/29)

Osterfeuer in der Börde

am Donnerstag, 6. April

19:00 Uhr in Wanzleben - Start mit Fackelumzug am Markt, Osterfeuer am Gerätehaus 18:00 Uhr in Hadmersleben (vor der Feuerwehr "Am Braugraben")

am Samstag, 8. April

18:00 Uhr bis 23:00 Uhr in Haldensleben (Gelände von Lucky Fitness, Gerikestraße 97a) Ab 19:00 Uhr in Hundisburg am Steinbruch Ab 19:00 Uhr in Niederndodeleben auf dem Wartberg zwischen Irxleben und Niederndodeleben Ab 18:00 Uhr in Calvörde (Hinter dem Feuerwehrgerätehaus an der Velsdorfer Straße) 18:00 Uhr in Altenweddingen - Start mit Lampion- und Fackelumzug für die Kinder mit ihren Familien - Osterfeuer am Festplatz Ab 18:00 Uhr in Klein Wanzleben (Horst-Flügel-Sportplatz) Ab 19:00 Uhr in Uthmöden (Uthmödener Bahnhof) Ab 19:00 Uhr in Zobbenitz (Osterfeuerplatz) Ab 19:00 Uhr in Lössewitz (Osterfeuerplatz) Ab 19:00 Uhr in Klüden (Am Sandberg) 19:00 Uhr in Elsebeck (Am Zoll) 18:00 Uhr in Wegenstedt (Lukenweg) 18:00 Uhr in Grauingen (am Spielplatz) 19:30 Uhr in Satuelle - Start mit Fackelumzug (FFW-Gerätehaus), 19:45 Uhr Osterfeuer (Festplatz vor dem Friedhof) 18:00 Uhr in Altenhausen - Start mit Fackelumzug am Dorphus, anschließend Osterfeuer an der Feuerwehr 19:30 Uhr in Dorst (vor der Gemeindehalle)

am Sonntag, 9. April:

Ab 18:00 Uhr in Hakenstedt (auf dem Sportplatz)

Osterfeuer in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde

am Donnerstag, 6.April:

Ab 18:00 Uhr in Wolmirsleben (Gartensparte Flora) Ab 19:00 Uhr in Egeln (Wasserburg)

am Samstag, 8.April:

18:00 Uhr in Unseburg (Kamplake) 19:00 Uhr in Tarthun (Kapellenstraße) 19:00 Uhr in Borne (Dorfplatz) 19:00 Uhr in Hakeborn (Försterweg) 19:00 Uhr in Etgersleben (Egelner Weg) 19:00 Uhr in Westeregeln (Anger)

Osterfeuer in Aschersleben und Seeland

am Donnerstag, 6. April:

18:30 Uhr in Westdorf (Beginn Fackelumzug am Bürgerhaus)

am Samstag, 8. April:

19:00 Uhr in Mehringen (Westerberg) 19:00 Uhr in Frose (oberhalb vom Sportplatz) 19:00 Uhr in Schadeleben (Spielplatz am Platz der Jugend) 19:30 Uhr in Hoym (Feuerwehrplatz an der Selke) 18:00 Uhr in Nachterstedt (Sportplatz) 19:00 Uhr in Drohndorf (Am Deich)

am Sonntag, 9. April:

19:00 Uhr in Friedrichsaue (Osterfeuerplatz „Am Galgenberg“)

Osterfeuer in Osterburg

am Donnerstag, 6.April:

Ab 18:00 Uhr in Königsmark (Am Dorfgemeinschaftshaus)

am Samstag, 8.April:

18:00 Uhr in Erxleben (Am Flachspuhl) - 17:30 Uhr kommt der Osterhase für die kleinen Gäste 18:00 Uhr in Rossau - Start mit Laternenumzug (Treffpunkt Dorfgemeinschaftshaus) 19:00 Uhr Osterfeuer auf dem Bieseblick

Osterfeuer in der Region Havelberg

am Samstag, 8.April:

18:00 Uhr in Havelberg (auf den Havelwiesen am Modellsportzentrum in der Rathenower Straße) 16:00 Uhr in Nitzow (am Havelufer)

Osterfeuer im Jerichower Land

am Donnerstag, 6. April:

Ab 18:00 Uhr in Genthin Ortsteil Altenplathow (auf dem Gelände an der Jägerstraße) 17:30 Uhr in Güsen (auf dem Gelände der Jagdhütte) Ab 17:00 Uhr in Zerben am Schloss 17:00 Uhr in Loburg - kleines Vorfeuer, ab 18:00 Uhr Osterfeuer auf der Festwiese 18:00 Uhr bis 0:00 Uhr in Jerichow (am Feuerwehrgerätehaus in der Karl–Liebknecht–Straße)

am Samstag, 8. April:

Ab 16:00 Uhr in Burg (auf der Kolkwiese am Flickschupark) - Start des Programms, 18:00 Uhr Osterfeuer 19:00 Uhr in Gerwisch - Osterumzug (am Europakindergarten), 19:30 Uhr Osterfeuer auf dem Festplatz 18:00 Uhr in Möckern (auf dem Gelände des Kleingartenvereins Beete) 18:00 Uhr bis 0:00 Uhr in Roßdorf (auf dem Festplatz) Ab 16:00 Uhr in Derben (am Anglerheim) Ab 18:00 Uhr in Hohenseeden (Parkplatz vor der "Bauernscheune")

Osterfeuer in der Region Bernburg

am Donnerstag, 6. April:

18:00 Uhr bis 23:45 Uhr in Bernburg (Feuerwehrverein Annenstraße 6)

18:00 Uhr bis 23:00 Uhr in Bernburg (Gartensparte Strenzfeld II)

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Bernburg (Gartensaprte Dröbel)

am Samstag, 8. April:

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Leau (Bürger für Bürger Lebendorfer Weg 7)

17:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Peißen (Feuerwehrverein Festwiese)

19:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Bernburg (Mar. Club, Brunnenstraße 12)

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Gröna (Festwiese)

Lesen Sie auch: Oster-Traditionen: Lamm, Hase, Feuer, Eier - Woher stammen die Bräuche?

Osterfeuer in Raguhn/Jeßnitz

am Donnerstag, 6. April:

18:00 Uhr in Möst (Ortseingang Reitverein)

am Samstag, 8. April:

18:00 Uhr in Jeßnitz (Bootshaus des Kanuclubs) 18:00 Uhr in Thurland (Brennplatz an der Kiete)

Osterfeuer in Sandersdorf-Brehna

am Donnerstag, 6. April:

Ab 17:00 Uhr in Zscherndorf (an der Feuerwehr)

am Samstag, 8. April:

Ab 17:00 Uhr in Sandersdorf (an der Feuerwehr) Ab 17:00 Uhr in Brehna (Schützenplatz)

Osterfeuer in Zörbig

am Donnerstag, 6. April:

18:30 Uhr in Cösitz - Start mit Laternenumzug an der Gaststätte Priesdorf

am Samstag, 8. April:

Ab 17:30 in Löbersdorf (auf dem Spielplatz)

Osterfeuer in der Gemeinde Muldestausee

am Donnerstag, 6. April:

18:00 Uhr bis 22:00 Uhr in Schlaitz (Schachtbaude 1) 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr in Burgkemnitz (Ernst-Thälemann-Straße 17) 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Pouch (Alt-Pouch 1)

am Samstag, 8. April:

17:00 Uhr bis 22:00 Uhr in Gröbern (Gröbener Hauptstraße) 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Rösa (Park) 15:00 Uhr bis 01:00 Uhr in Pouch - Frühlingsfest (Trifftstraße 7) 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Friedersdorf (an der Feuerwehr)

Osterfeuer in der Region Zeitz

am Donnerstag, 6. April:

Ab 18:00 Uhr in Geußnitz (Dorfgemeinschaftshaus) Uhrzeit noch unbekannt: Salsitz/Kleinosida Uhrzeit noch unbekannt: Dietendorf

am Sonntag, 9. April:

Ab 16:00 in Droyßig (Schlosspark) - Start mit Ostereiersuche, 18:00 Uhr Osterfeuer

Osterfeuer im Kreis Wittenberg

am Donnerstag, 6. April:

18:00 Uhr in Wittenberg (Volkspark Piesteritz, Festwiese)

am Freitag, 7. April:

18:30 Uhr in Rade (Rade 1)

am Samstag, 8. April:

18:00 Uhr in Schköna (Teufelssteinplatz) 17:00 Uhr in Möhlau (Seeidyll, Brotweg 1) 15:00 Uhr in Möhlau (Naturcampingplatz Möhlauer See, Campingplatz 1) 16:00 Uhr in Arnsdorf (Arnsdorf 2) 17:00 Uhr in Schweinitz (Schulfestplatz Schweinitz 1) 18:00 Uhr in Grabo (Festplatz) Ab 16:00 Uhr in Pretzsch - Osterprogramm für Kinder im Domänenpark, ab 17 Uhr Lampionumzug zum Sportplatz 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr in Zahna (am Tannenteich)

Osterfeuer in Halle

am Samstag, 8. April:

14-21 Uhr in Halle (am Peißnitzhaus)

am Sonntag, 9.April:

Ab 16:00 Uhr in Halle am Heidesee, ab 10 Uhr gemeinsames Verweilen am Sandstrand

Osterfeuer in Kabelsketal

am Samstag, 8. April:

Ab 18:30 Uhr in Dölbau (auf dem Sportplatz der SG Dölbau)

Osterfeuer in Petersberg

am Donnerstag, 6. April:

Ab 15:30 Uhr in Teicha (auf dem Sportplatz) - Kinderprogramm, ab 18 Uhr Osterfeuer

Ab 19:00 Uhr in Wallwitz - Start mit Fackel- und Laternenumzug vom Gemeindehof zum Sportgelände

Osterfeuer in Landsberg

am Donnerstag, 6. April:

Ab 18:30 Uhr in Dammendorf (Ernst-Thälmann-Straße, auf der Wiese hinter dem Feuerwehrgebäude)

am Samstag, 8. April:

Ab 17:00 Uhr in Oppiner (auf dem Festplatz)

Ab 18:00 Uhr in Zwebendorf (auf Sportplatz, Reideburger Straße)

- Tag davor "rätselhafter" Osterspaziergang für Kinder

Osterfeuer in Salzatal

am Samstag, 1. April:

14:30 Uhr in Bennstedt (am Gemeindezentrum) - Osterfamilienfest, 16:30 Uhr Osterfeuer

am Donnerstag, 6. April:

Ab 19:00 Uhr in Lieskau (bei der Feuerwehr)

am Samstag, 8. April:

Ab 17:00 Uhr in Kloschwitz (am Sportplatz Trebitz)

Osterfeuer in Teutschenthal

am Donnerstag, 6. April:

Ab 16:00 Uhr in Angersdorf (an der Feuerwehr) Ab 18:00 Uhr in Teutschenthal (in der Lindenstraße)

am Samstag, 8. April:

Ab 17:00 Uhr in Holleben (an der Feuerwehr) Ab 14:00 Uhr in Zscherben (auf dem Sportplatz)

Osterfeuer in Wettin-Löbejün

am Freitag, 7. April:

Ab 18:00 Uhr in Domnitz (auf dem Festplatz-Weißes Haus)

am Samstag, 8. April:

Ab 18:30 Uhr in Gottgau

Ab 18:00 Uhr in Merkewitz - Andacht mit Osterfeuer (Kirche Merkewitz)

Osterfeuer in Dessau-Roßlau

am Donnerstag, 6. April:

18:00 Uhr in Dessau-Roßlau (Sportplatz Abus Dessau)

am Samstag, 8. April:

Ab 18:00 Uhr in Großkühnau (am Kühnauer See) - Fackel / Lampionumzug ab Ecke "Cafe Föse" - 19:00 Uhr Osterfeuer Uhrzeit noch unbekannt: Mosigkau (Naturbad Mosigkau, Prödelweg 1a) 18:30 Uhr in Kochstedt - Start mit Lampionumzug (auf dem Heideplatz), 19:00 Uhr Osterfeuer auf dem Sportplatz

Osterfeuer in Lützen

am Samstag, 8. April:

Ab 17:00 Uhr in Starsiedel (Gerätehaus der Feuerwehr) Ab 17:00 Uhr in Lützen (Gerätehaus der Feuerwehr Lützen) Ab 17:00 Uhr in Zorbau (Auf dem Dorfanger)

Osterfeuer in Schönebeck/Bördeland

am Samstag, 8.April:

ab 19 Uhr in Welsleben (Feuerlöschteich an der Bundesstraße (rechts am Ortseingang hinter der Autobahn)

Osterfeuer in Mansfeld-Südharz

am Donnerstag, 6. April:

19:00 Uhr in Gerbstedt (auf dem Kap Platz) - Start mit Fackelumzug Ab 19:00 Uhr in Röblingen (auf dem Parkgelände) Bei Einbruch der Dunkelheit in Aseleben (auf dem Festplatz)

am Samstag, 8. April:

14:00 Uhr in Eisleben (Karlfischer Sportplatz) Ab 18:30 Uhr in Sangerhausen (Platz an der Probstmühle) Bei Einbruch der Dunkelheit in Erdeborn (an der Lehmkuhle) Bei Einbruch der Dunkelheit in Wansleben Bei Einbruch der Dunkelheit in Stolberg (auf dem Parkplatz am Rittertor)

Osterfeuer in der Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

am Donnerstag, 6. April:

19:00 Uhr in Kelbra (Jochstraße, ehem. Brauereigelände)

am Samstag, 8. April:

18:00 Uhr in Berga (am Alten Sportplatz) 19:00 Uhr in Brücken (am Kirchrain) 18:00 Uhr in Edersleben (am Sportplatz) 19:00 Uhr in Hackpfüffel (Borxleber Weg) 18:00 Uhr in Hohlstedt (Helmegarten) 18:00 Uhr in Kelbra (Campingplatz) 19:00 Uhr in Martinsrieth (am Spitzen Rieth) 18:00 Uhr in Riethnordhausen (Im Erdfall - Kein großes Feuer) 18:00 Uhr in Tilleda (Königspfalz) 18:00 Uhr in Wallhausen (Stilles Tal)

am Sonntag, 9. April:

18:00 Uhr in Bösenrode (Hinter den Ellern) 18:00 Uhr in Rosperwenda (Roßlaer Weg) 19:00 Uhr in Sittendorf (am Kelbraer Weg - neben dem Sportplatz) 18:00 Uhr in Thürungen (am Bachweg)

Osterfeuer im Harzkreis

am Samstag, 8. April:

18:00 Uhr in Langenstein (Sportplatz)

19:30 Uhr in Aspenstedt (Motorsportgelände)

18:30 Uhr in Stecklenberg (Ortseingang)

17:00 Uhr in Schierke (Kurpark)

17:00 Uhr in Thale (Sportplatz)

18:00 Uhr in Ilsenburg (Pfarrgarten)

18:30 Uhr in Drübeck (Karrberg)

18:00 Uhr in Darlingerode (Altenröder Schützenplatz)

18:30 Uhr in Tanne,(Wiesen in Verlängerung des Dr.-Jasper-Plans)

19:00 Uhr in Treseburg

19:00 Uhr in Blankenburg (Jahnsportplatz)

19:00 Uhr in Cattenstedt (Sportplatz "Worth" mit Ostertanz im Dorfgemeinschaftshaus)

19:00 Uhr in Timmenrode (Freifläche oberhalb der Roßtrappenstraße und An der Ziegelhütte)

19:00 Uhr in Benneckenstein (neben dem Spielplatz)

19:00 Uhr in Altenbrak

19:00 Uhr in Thale (auf dem Pfingstanger)

Bei Einbruch der Dunkelheit in Neuwerk (Osterfeuer auf dem Hütteplatz)

Osterfeuer in der Region Könnern

am Mittwoch, 29. März:

11:00 Uhr bis 14:00 Uhr in Belleben (Wiese Kinder- und Jugenddorf Belleben, nur für die Kinder vom Kinder- und Jugenddorf)

am Donnerstag, 6. April:

19:30 Uhr bis 24:00 Uhr in Könnern (Am Sportplatz 12)

17:00 Uhr bis 23:00 Uhr in Nelben (Freifläche neben dem Friedhof)

am Samstag, 8. April:

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Garsena (Wiese der Fam. Schöning, Ortsausgang Garsena Richtung Golbitz)

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Haus Zeitz (Haus-Zeitzer-Str. 7, Am Teich)

17:00 Uhr bis 23:30 Uhr in Trebnitz (Hauptstraße vor dem Feuerwehrgerätehaus, Verbrennung nur in Feuerschalen)

18:30 Uhr bis 24:00 Uhr in Strenznaundorf (Dorfstr. 111, Festwiese)

19:30 Uhr bis 24:00 Uhr in Cörmigk (Festwiese 1)

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Beesenlaublingen (Auf der Froschwiese)

Lesen Sie auch: Traditionelle Gerichte zu Ostern: Diese Speisen dürfen an den Feiertagen nicht fehlen

Osterfeuer in Merseburg

am Donnerstag, 6. April:

17:00 Uhr in Esperstedt (auf dem Hängerplatz am Pflaumenweg) - Erst kommt der Osterhase, dann Osterfeuer 17:00 Uhr in Schafstädt (auf dem Gelände des Bauhofs in der Grünen Straße) 17:00 Uhr in Delitz am Berge - Entzündung 19 Uhr, vorher Osterprogramm für Kinder. 17:00 Uhr in Milzau (an den Schlossteichen) 18:00 Uhr in Ziegelroda (Sportplatz) -Startet mit Umzug vom Kindergarten zum Sportplatz Ab 17:00 Uhr in Ermlitz ( Vereinsgelände SG Ermlitz) Gegen 19 Uhr in Luppenau - Start mit Fackelumzug vom Löpitzer Schloss zur traditionelles Osterfeuerwiese (Höhe Eulenturm) Ab 15:00 Uhr in Schkopau - Start mit Ostereierjagd für Kinder auf der Festwiese, Osterfeuer bei Einbruch der Dunkelheit

am Freitag, 7. April:

Ab 18:00 Uhr in Merseburg/OT Trebnitz ( vor dem Feuerwehrhaus)

am Samstag, 8. April:

16:00 Uhr in Alberstedt (auf dem Spielplatz) - Erst Osterhase, 17 Uhr Entzünden des Osterfeuers 17:30 Uhr in Krumpa (Platz der Feuerwehr, Hauptstraße 37) - Start mit Fackelumzug, danach Osterfeuer 19:00 Uhr in Obhausen (hinter dem Feuerwehrhaus) - Eiersuche, dann Osterfeuer 16:30 Uhr bis 21:00 Uhr in Schraplau (im Hof der Schulstraße 1) Ab 18:00 Uhr in Farnstädt (Platz hinter dem Kulturhaus) Ab 17:00 Uhr in Querfurt (Festplatz) - Erst kommt der Osterhase, ca. 19 Uhr wird das Osterfeuer entzündet Ab 15:00 Uhr in Weißenschirmbach (Feuerwehrgelände) - Erst Kaffee und Kuchen, 17 Uhr Ostereiersuche. 17.30 Uhr Osterfeuer Ab 18:00 Uhr in Gatterstädt (Park) Ab 18:00 Uhr in Tollwitz (Sportplatz Tollwitz) Ab 18:00 Uhr in Goddula (Bad Dürrenberg OT Goddula, an der Saalestraße) Ab 16:00 Uhr in Niederschmon (Spielplatz vor dem Feuerwehr-Gerätehaus) Ab 16:30 Uhr in Lodersleben (am Feuerwehrgerätehaus) - Eröffnung mit Kaffee und Kuchen, ab 17 Uhr Ostereiersuche, ab 18.30 Uhr Fackelumzug, anschließend Osterfeuer Ab 18:00 Uhr in Döllnitz (Festwiese) 17:00 Uhr in Hohenweiden (Festplatz) - Start mit Eiersuche Ab 17:00 Uhr in Röglitz (auf dem Sportplatz) Ab 17:00 Uhr in Kötschlitz (Auf dem alten Gelände der Gärtnerei) - 17:45 Uhr Fackelumzug am Osterfeuerplatz, 18 Uhr Osterfeuer Ab 18:00 Uhr in Thalschütz - Erst Ostergottesdienst in der Thalschützer Kirche, dann Osterfeuer

Osterfeuer in der Region Staßfurt

am Donnerstag, 6. April:

19:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Hohenerxleben (Bodestraße, Kreisstraße in Richtung Löbnitz, Flutwiese hinter der Bode rechts)

am Samstag, 8. April:

17:00 Uhr bis 22:00 Uhr in Athensleben (Dorfplatz vorm Dorfgemeinschaftshaus)

18:00 Uhr bis 1:00 Uhr in Löderburg (Laakestraße, alte Deponie)

17:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Atzendorf (Hauptstraße, alte Eisfabrik/Kühlhaus)

18:00 Uhr bis 1:00 Uhr in Brumby (Üllnitzer Straße, Sportplatz)

19:00 Uhr bis 21:30 Uhr in Üllnitz (Festwiese zwischen Üllnitz und Glöthe)

Osterfeuer in Zerbst

am Samstag, 8.April:

19:00 Uhr in Güterglück (auf dem Güterglücker Sportplatz)