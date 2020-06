Zwölf neue Corona-Infektionen sind seit Freitag bekannt geworden. Acht davon in Magdeburg.

Magdeburg (dpa) l In Sachsen-Anhalt sind seit Freitag zwölf neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Acht davon seien in Magdeburg aufgetreten, teilte das Sozialministerium am Montag mit (Stand: 22.6., 10.18 Uhr). Außerdem seien zwei neue Fälle im Saalekreis, einer im Landkreis Wittenberg und einer in Halle verzeichnet worden.

Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land demnach bei 1852 Fällen. Davon wurden bislang 274 Personen im Krankenhaus behandelt. 57 Menschen sind gestorben. Nach Schätzungen sind bisher 1668 Menschen wieder genesen.

In Magdeburg sind nach vermehrten Coronavirus-Fällen mehrere Häuser in den Stadtteilen Neue Neustadt und Salbke am Wochenende unter Quarantäne gestellt worden. Hintergrund ist, dass in der Landeshauptstadt in der vorigen Woche innerhalb eines Tages 21 neue Coronavirus-Fälle gemeldet wurden, darunter aus den beiden Stadtteilen.

Mehrere Schulen, Spielplätze und Freizeiteinrichtungen wurden – nach Lockerungen der Bestimmungen des Landes zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie – wieder geschlossen. In der Stadt sind nach Angaben des Sozialministeriums seit März 224 Menschen positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet worden.