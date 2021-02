Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt in Sachsen-Anhalt bei 69.364. Symbolfoto: Thomas Frey/dpa

In Sachsen-Anhalt wurden 267 neue Corona-Fälle registriert. 31 Menschen sind gestorben

Magdeburg (vs) l Die Zahl der täglich gemeldeten neuen Coronavirus-Infektionen ist in Sachsen-Anhalt am Dienstag auf 267 gestiegen. Derzeit sind 111 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 64 dieser Patienten werden beatmet.

In der Landeshauptstadt Magdeburg wurden insgesamt 21 (7-Tage-Inzidenz: 51,35) neue Fälle erfasst. Aus dem Salzlandkreis wurden 35 (7-Tage-Inzidenz: 114,74) neue Fälle gemeldet. Der Altmarkkreis Salzwedel vermeldet 5 (7-Tage-Inzidenz:28,86) Neuinfektionen. Im Jerichower Land wurden 22 (7-Tage-Inzidenz: 85,95) Fälle gemeldet und im Landkreis Harz 5 (7-Tage-Inzidenz: 70,32) neue Infektionen. In der Börde sind 24 (7-Tage-Inzidenz: 80,15) Fälle dazu gekommen. Im Landkreis Stendal kam ein (7-Tage-Inzidenz: 37,77) neuer Fall dazu. Die restlichen Fälle wurden im Süden Sachsen-Anhalts registriert. Die 7-Tage-Inzidenz des Landes liegt bei 82,97.

.

Es sind 31 Sterbefälle ((LK Bördekreis (8), LK Harz (1), LK Jerichower Land (1), LK Saalekreis (3), LK Salzlandkreis (10), LK Wittenberg (6), SK Halle (1), Sk Magdeburg (1)).

Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 57.217, teilte das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt am Montag mit. 51.244 Personen gelten als genesen.