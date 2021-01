Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, gibt in der Staatskanzlei eine Pressekonferenz zur Corona-Lage in Sachsen-Anhalt. Die PK wird live bei Youtube übertragen. Archivbild: dpa

Ab 13 Uhr wird in einer Live-Kabinettspressekonferenz über die Corona-Lage in Sachsen-Anhalt berichtet.

Magdeburg l Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Sachsen-Anhalt? Nachdem am Dienstag der Lockdown verschärft und verlängert wurde, wird heute die Kabinettspressekonferenz ab 13 Uhr einige Antworten in einer Live-Pressekonferenz geben.

Die Kabinettspressekonferenz wird vor dem Hintergrund der beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus live auf dem Youtube-Kanal des Landes übertragen: