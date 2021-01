Armin Willingmann (SPD, v.l.n.r.), Sachsen-Anhalts Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, Bildungsminister, Marco Tullner (CDU), Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Petra Grimm-Benne (SPD), Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration, und Regierungssprecher Matthias Schuppe während einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei. Archivfoto: dpa

Ab 15 Uhr wird in einer Live-Pressekonferenz über die Corona-Lage in Sachsen-Anhalt berichtet.

Magdeburg l Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Sachsen-Anhalt? Einige Kreise in Sachsen-Anhalt weisen hohe Inzidenz-Werte auf. Im Burgenlandkreis herrscht nun die sogenannte Ausgangssperre. Rund um die Pandemie beschäftigen die Menschen etliche Fragen. Heute wird es ab 15 Uhr einige Antworten in einer Live-Pressekonferenz geben.

Die Kabinettspressekonferenz wird vor dem Hintergrund der beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus live auf dem Youtube-Kanal des Landes übertragen: