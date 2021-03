Wie wird der Stufenplan für Corona-Lockerungen in Sachsen-Anhalt umgesetzt? Darüber spricht Reiner Haseloff (CDU) in einer Pressekonferenz.

Magdeburg l Am Mittwoch haben Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Dabei haben sich die Politiker auf einen Fünf-Stufen-Plan für Lockerungen der Corona-Auflagen verständigt. Zwar wird der Lockdown zunächst bis zum 28. März verlängert, doch abhängig von zeitlichen Schritten und Inzidenzwerten sieht der Plan auch schrittweise Öffnungen vor. Doch was bedeutet das für Sachsen-Anhalt? Das war am Donnerstagmorgen Thema der Gespräche im schwarz-rot-grünen Kabinett.

Über die Ergebnisse der Beratungen und darüber, wie die neuen Beschlüsse im Land umgesetzt werden sollen, informiert Ministerpräsident Reiner Haseloff heute ab 14.30 Uhr in einer Pressekonferenz. Die Konferenz wird live auf der Videoplattform Youtube übertragen.