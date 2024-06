Der Magdeburger Professor Hans Lippert wurde mit der höchsten Auszeichnung für deutsche Ärzte geehrt. Besondere Verdienste hat er sich in der Transplantationsmedizin erworben.

Magdeburg - Eigentlich hat der 78-Jährige bereits vor zehn Jahren seinen weißen Kittel an den Nagel gehängt. Dass er ihn heute noch trägt, dafür hat der ehemalige Chef der Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie (1993-2013) und Ärztliche Direktor (2003-2007) am Magdeburger Klinikum, eine einfache Erklärung: „In den Jahren hat sich bei mir viel Erfahrung angesammelt. Die möchte ich an die Jüngeren weitergeben.“