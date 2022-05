In Leuna im Saalekreis streitet der AfD-Fraktionschefmit der Stadt. Im Kern dreht sich der Streit um einen Arbeitsvertrag mit der Stadt - und eine ungültige Kündigung. Muss er bald im Bauhof der Stadt anfangen?

Leuna/MZ - In der Sitzung des Leunaer Stadtrates an diesem Donnerstag geht es auch um das Mandat von Rüdiger Patzsch (AfD). Das Gremium soll per Beschluss feststellen, ob für ihn ein Hinderungsgrund für sein Amt als Stadtrat vorliegt.