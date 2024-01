Pepco will auch in Sachsen-Anhalt rasant wachsen: Was man über den Discounter wissen muss

Die Discounterkette Pepco hat seit 2022 mehrere Fillialen in Deutschland eröffnet. In Sachsen-Anhalt ist das Unternehmen unter anderem mit Geschäften in Halle, Dessau, Wittenberg und Magdeburg ansässig.

Halle/Magdeburg - Pepco ist einer der führenden Einzelhändler für Bekleidung und Haushaltsartikel in Europa. Vor allem in Deutschland will die Discounterkette das Niedrigpreissegment zukünftig für sich mit beanspruchen. Aktuell hat Pepco mehr als 3.000 Filialen in 17 europäischen Ländern und will in den nächsten Jahren stark wachsen.

Wer steht hinter Pepco?

Pepco wurde 1999 in Polen gegründet, damals hieß die Kette noch Stretcher. Das Unternehmen wurde allerdings von der pepkor-Gesellschaft mit Sitz in Südafrika übernommen und 2004 umbenannt.

Der Hauptsitz von Pepco ist in London. Die Pepco-Gruppe ist in Warschau an der Börse in Polen unter dem Kürzel PCO notiert. Aktuell hält die Steinhoff International Holdings 70 Prozent der Unternehmensanteile von Pepco.

Was kann man bei Pepco kaufen?

Die Kette bietet vor allem preiswerte Bekleidung für die ganze Familie und Haushaltsprodukte an. Auf der Webseite des Discounters gibt es dabei ein breites Warensortiment, welches Kunden in den Stores kaufen können.

Unter anderem werden Dekorationsartikel, Haushaltswaren und Alltagsgegenstände für die Wohnung, Kleidung für Kinder und Erwachsene, Tierzubehör und Spielzeug angeboten. Die Preise orientieren sich dabei an Konkurrenzketten wie Kik, Tedi oder Nkd.

Auch interessant: Neuerungen in Magdeburger Shoppingcentern: Was Kunden wissen sollten

Wo ist Pepco in der Nähe?

Aktuell gibt Pepco-Läden in allen neuen Bundesländern. In Mitteldeutschland unter anderem in Halle, Magdeburg, Dessau und Wittenberg. Aber auch in Dresden, Leipzig oder Meißen gibt es Filialen. Folgende Geschäfte befinden sich in und um Mitteldeutschland:

Pepco in Sachsen-Anhalt Kaufland Center, Südstadtring 90, 06128 Halle (Saale)

Hallescher Einkaufspark, Leipziger Chausee 147, 06112 Halle (Saale)

Arsenal Einkaufszentrum, Arsenalplatz 1, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Kaufland Dessau-Roßlau, Am Eichengarten 2, 06842 Dessau-Roßlau

Rathaus-Center, Kavalierstraße 49, 06844 Dessau-Roßlau

City Carré, Kantstraße 5a, 39104 Magdeburg

Nordharz Center, Lerchenbreite 1-5, 38889 Blankenburg (Harz)

Pepco in Thüringen Sondershäuser Str. 17a, 99974 Mühlhausen

Goethe Galerie, Goethestraße 3, 07743 Jena

Pepco in Hessen Am Forum 1, 35576 Wetzlar

Pepco in Sachsen Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig

Thomas-Mann-Platz 1b, 9130 Chemnitz

Straße der Nationen 2-4, 09111 Chemnitz

Neumarkt 5, 01662 Meißen

Einkaufsbahnhof Dresden-Hbf, Wiener Platz 4, 01069 Dresden

Wiener Platz 4, 1069 Dresden

Webergasse 1, 1067 Dresden

Moritzburger Str. 84-87, 01640 Coswig

Kornmarkt 7, 02625 Bautzen

Demianiplatz 16-17, 02826 Görlitz

Pepco in Brandenburg Sielower Chausee 38, 03044 Cottbus

Börnicker Chaussee 1-2, 16321 Bernau bei Berlin

Pepco in Berlin Alte Potsdamer Str. 7, 10785 Berlin

Schloßstraße 10, 12163 Berlin

Marzahner Promenade 1a, 12679 Berlin

Pepco in Niedersachsen Lutteranger 2, 37077 Göttingen

Wo sind die nächsten Pepco-Discounter geplant?

Auf Anfrage bei Pepco, wo in naher Zukunft vor allem in Mitteldeutschland neue Filialen geplant sind, antwortete die Public Relations Agentur des Unternehmens: "Wir fühlen uns gut vertreten in der Region (Mitteldeutschland) und sind sehr stolz und glücklich, dass unser Angebot so gut angenommen wird. Weitere Filialen sind sicherlich vorstellbar."



Wo man die neuen Geschäfte in Zukunft eröffnen will, gibt das Unternehmen allerdings nicht bekannt.

In welchen Ländern gibt es Pepco?

Pepco ist derzeit in 17 europäischen Ländern aktiv und plant vor allem in Deutschland weiter zu expandieren. Der wichtigste Standort von Pepco ist weiterhin Polen. Dort hat der Textildiscounter bereits über 1000 Fillialen und ist seit über 20 Jahren aktiv.

Weitere Pepco-Filialen gibt es in Österreich, Italien, Bulgarien, Tschechien, Spanien, Griechenland, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Rumänien und Serbien.

In den Pepco-Filialen werden viele Artikel zu extrem günstigen Preisen angeboten. Symbolbild: IMAGO / Funke Foto Services

Welches Konzept hat Pepco?

Pepco hat es sich das Ziel gesetzt, innerhalb von Europa der größte, beste, günstigste und berühmteste Anbieter von Heim- und Familienprodukte zu werden.



Pepco setzt laut eigenen Angaben trotz des rasanten Wachstums auf Nachhaltigkeit. So ist Pepco zum Beispiel Mitglied der Better Cotton Initiative, einer Gemeinschaft mit dem Ziel, die nachhaltigere Produktion von Baumwolle zu fördern.



Des Weiteren versucht die Kette ihre Verpackungsmengen so niedrig wie möglich zu halten. Pepco setzt auf niedrigen Energieverbrauch durch LED-Beleuchtung in den Läden, um Ressourcen zu schonen. Die Discounterkette will außerdem ihre nachhaltig-zertifizierte Produkte stets weiter ausbauen.

Was unterscheidet Pepco von der Konkurrenz?

Um sich von den anderen Mitbewerbern im Niedrigpreissegment abzugrenzen, setzt Pepco auf eigene Standards. Auf Anfrage zu diesem Punkt heißt es von dem Konzern:



"Unser Angebot unterscheidet sich von den Mitbewerbern vor allem in Qualität und Umfang. Unser Ziel ist es, hochwertige Produkte, darunter zahlreiche Markennamen, zu günstigen Preisen anzubieten. Zusätzlich sind viele Eigenmarken Teil unseres Sortiments, die den gleichen hohen Ansprüchen an Qualität genügen."

Auch interessant: So viel Geld geben Magdeburger für den Wocheneinkauf aus

Wie plant Pepco für die Zukunft?

In Deutschland hat der Discounter aktuell über 50 Filialen und plant zukünftig 2000 weitere Läden zu eröffnen. Hierbei hat Pepco zusammen mit dem Einkaufszentrum-Betreiber ECE einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, die dem Discounter Mietflächen in den Centern garantiert.

Des Weiteren achtet die Discounterkette darauf, wo sie sich ansiedelt. Kriterien hierbei sind unter anderem, dass die Stadt mindestens 200.000 Einwohner hat und die angebotene Ladenfläche in einer belebten Einkaufsstraße, einer Fußgängerzone oder in einem gut besuchtem Shoppingcenter ist.