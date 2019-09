Die Gewerkschaft für Erziehung sieht bei Grundschulen in Sachsen-Anhalt den größten Bedarf und die geringsten Chancen für Lehrer.

Magdeburg (dpa) l Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rechnet für die kommenden zwölf Jahre damit, dass rund 400 Grundschullehrer jährlich aus dem Dienst ausscheiden und ersetzt werden müssen. "Bisher findet das Land nicht mal die Hälfte davon", beklagte Eva Gerth, Vorsitzende der Landes-GEW, am Montag in Magdeburg. Nach einer just veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung werden in sechs Jahren bundesweit über 26.000 Grundschullehrer fehlen. Die Prognosen der GEW Sachsen-Anhalt gehen davon aus, dass das Bundesland von dieser Mangelversorgung besonders betroffen sein wird.

Die Studie sagt für die nächsten zehn Jahre einen Anstieg auf etwa 3,2 Millionen Grundschulkinder voraus. Die bisherigen Berechnungen der Kultusministerkonferenz gingen hingegen von nur etwa 3 Millionen Kindern aus. "Diese Diskrepanz wird Sachsen-Anhalt mit einer besonderen Wucht treffen, weil die Landesregierung entscheidende Entwicklungen gerade im Grundschulbereich weiter verschläft", so Gerth.

Die Gewerkschaft fordert deshalb eine bessere Bezahlung an den Grundschulen, einen zügigen Ausbau der Studienplätze verbunden mit einer weiteren Öffnung der Ausbildung in Magdeburg, die Einrichtung gezielter Stipendienprogramme in der Lehrkräfte-Ausbildung, mehr Entlastung in den Schulen sowie verlässliche Programme für Seiten und Quereinsteiger.