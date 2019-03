Für die zuletzt ausgeschriebenen rund 900 Lehrerstellen in Sachsen-Anhalt haben sich 1060 Bewerber gemeldet. Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa

Sachsen-Anhalt sucht rund 900 neue Lehrer. Mehr als 1000 Bewerbern haben sich gemeldet, doch nicht alle Stellen können besetzt werden.

Magdeburg (dpa) l Für die zuletzt ausgeschriebenen rund 900 Lehrerstellen in Sachsen-Anhalt haben sich 1060 Bewerber gemeldet. Sie gaben insgesamt rund 10.200 Bewerbungen ab, wie das Bildungsministerium auf Anfrage mitteilte. Im Schnitt schrieb jeder Kandidat demnach rund zehn Bewerbungen. Nur weniger ein Fünftel der Bewerber (190) absolviert derzeit das Referendariat im Rahmen der Lehrerausbildung. Fast die Hälfte aller Bewerbungen kam den Angaben zufolge aber von Seiteneinsteigern ohne Lehramtsstudium.

Ausgeschrieben waren 800 Stellen an allgemeinbildenden Schulen und 95 an Berufsschulen. Für neun Stellen habe es in der jüngsten Runde keine Bewerbung gegeben, sagte ein Ministeriumssprecher. Es ist den Angaben zufolge die größte Ausschreibung, die es im Land je gab.

In vergangenen Ausschreibungsrunden waren Stellen oft unbesetzt geblieben. Wie viele Stellen nun tatsächlich besetzt werden können, lasse sich noch nicht sagen, hieß es. Derzeit würden die Angaben der Bewerber geprüft, was vor allem bei den Seiteneinsteigern aufwendig sei. Für schwer besetzbare Stellen zahlt das Land inzwischen Zulagen. Die Erwartungen des Ministeriums an die aktuelle Ausschreibungsrunde hätten sich voll erfüllt, sagte der Sprecher.

Sachsen-Anhalt kämpft seit längerem mit einem Mangel an Pädagogen. Viele ältere Lehrer gehen in den Ruhestand und müssen ersetzt werden. Zudem nehmen viele Lehrer Elternzeit, Schülerzahlen stiegen stärker als zunächst prognostiziert. Nach Expertenberechnungen muss das Land jedes Jahr mehr als 700 neue Lehrer einstellen. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) hatte für 2019 als Ziel rund 1000 Einstellungen ausgegeben. Im vergangenen Jahr wurden seinen Angaben zufolge 1050 neue Lehrer eingestellt, gleichzeitig gingen rund 800 Pädagogen in den Ruhestand.

Die Bildungsgewerkschaft GEW hatte die geplanten Neueinstellungen als nach wie vor unzureichend kritisiert. Bestenfalls gelinge es, die ausscheidenden Lehrer zu ersetzen. Wegen der steigenden Schülerzahl brauche es aber mehr Lehrer im System. Das Land will eigentlich so viele Pädagogen beschäftigen, dass rechnerisch 103 Prozent aller Unterrichtsstunden gegeben werden können. Dadurch soll es einen Puffer für erkrankte oder ausfallende Kollegen geben. Trotz Neueinstellungen war der statistische Wert zuletzt aber unter die 100-Prozent-Marke gefallen.

Die Lehrer der aktuellen Bewerbungsrunde sollen spätestens zum nächsten Schuljahr vor den Klassen stehen. Für offen bleibende Stellen soll es im Mai eine neue Runde zur Nachbesetzung geben.