Jan Böhmermann, TV-Entertainer, wird in die SPD in Köthen aufgenommen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Satiriker Jan Böhmermann ist nun offiziell Mitglied der SPD in Köthen. Das beschloss der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld.

Magdeburg/Köthen (dt) l Jan Böhmernamnn ist nun offiziell als Mitglied in den SPD-Ortsverein Köthen aufgenommen worden. Das bestätigte der Ortsverein am späten Dienstagabend in einem Eintrag auf Facebook.

Anfang September 2019 hatte die Kölner SPD eine Ausnahmegenehmigung vom Wohnortprinzip beschlossen und damit den Weg für eine Abstimmung frei gemacht. Der Ortsverein in Köthen war von Anfang an zur Aufnahme Jan Böhmermanns bereit.