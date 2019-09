In Eilsleben ist ein AfD-Mitglied in die Fraktion der CDU aufgenommen worden. Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Im Gemeinderat Eilsleben (Börde) arbeitet die CDU angeblich eng mit der AfD und einem Rechtsextremisten zusammen.

Eilsleben l Ein Beitrag des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" hat Sachsen-Anhalts CDU in helle Aufregung versetzt. In dem am Dienstagabend ausgestrahlten Beitrag wird eine Kooperation der CDU mit einem Rechtsextremisten offengelegt.

Nach Recherchen von "Report Mainz" soll die örtliche CDU im Gemeinderat von Eilsleben (Landkreis Börde) eine gemeinsame Fraktion mit einem Rechtsextremisten gebildet haben. Der Mann war für die AfD in das Gremium gewählt worden.

Bei dem AfD-Gemeinderatsmitglied in Sachsen-Anhalt handelt es sich laut "Report Mainz" um Martin Ahrendt, der in der Vergangenheit an mehreren Neonazi-Aufmärschen teilgenommen habe und auf Facebook regelmäßig rechtsextreme Inhalte teile. Er gebe dort unter anderem an, Fan von Bands wie "Blutzeugen", "Ahnenblut" und "Sons of Swastika" ("Söhne des Hakenkreuzes") zu sein.

In einem Protokoll, das "Report Mainz" vorliegt, heißt es nach der ersten Gemeinderatssitzung: Seitens des CDU-Fraktionsvorsitzenden Gunter Czyrnik werde erklärt, "dass sich Herr Ahrendt (AfD) seiner Fraktion anschließt". Von "Report Mainz" zu der Fraktionsgemeinschaft mit der AfD befragt, sagte Czyrnik, man habe dem AfD-Kandidaten die Mitarbeit in Ausschüssen ermöglichen wollen. Dies wäre ihm als Einzelkandidat sonst nicht erlaubt gewesen.

Stahlknecht äußert sich noch nicht

Außerdem erklärte Czyrnik: "Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das beenden, sobald ein Pressezirkus entsteht." Nun, da die ARD über den Fall berichte, werde man die Fraktionsgemeinschaft mit der AfD auflösen.

Zu dem Vorgang wollten sich am Mittwoch zunächst weder Landeschef Holger Stahlknecht (der Vorfall hat sich in dem Kreisverband abgespielt, dem er angehört) noch Generalsekretär Sven Schulze äußern. Für den Mittag sind eine Stellungnahme des CDU-Kreisverbandes Börde und des Landesverbandes angekündigt.

Die CDU-Parteispitze hatte zuletzt bekräftigt, dass sie jedwede Zusammenarbeit mit der AfD ablehne. Stahlknecht hatte dies im Gespräch unter anderem damit begründet, dass es in der AfD "fließende Übergänge in den extremistischen Bereich" gebe.