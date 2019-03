In Halle ist ein 79-jähriger Mann von Einbrechern bedroht und bestohlen worden. Die Täter flüchteten unerkannt.

Halle (dpa) l Ein 79 Jahre alter Mann ist in Halle von Einbrechern bedroht und bestohlen worden. Der Mieter habe am frühen Freitagmorgen Geräusche in seiner Wohnung wahrgenommen und dann zwei Einbrecher entdeckt, die vermutlich durch das Fenster eingestiegen waren, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Mann habe aus Angst eine geringe Menge Bargeld übergeben. Die unbekannten Täter durchsuchten die Wohnung und flohen mit dem Geld und einer Geldkassette mit Dokumenten und weiterem Bargeld in eine unbekannte Richtung. Der Mann blieb unverletzt.