Bei Burg ist auf der Abfahrt von der Autobahn 2 ein Auto in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Burg (dpa/md) l Auf der Abfahrt von der Autobahn 2 bei Burg ist am Samstagmorgen ein Auto in Brand geraten. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Magdeburg. Der 50-jährige Fahrer habe großes Glück gehabt. Er bemerkte Rauch aus der Motorhaube und versuchte, so schnell wie möglich anzuhalten - doch das Auto brannte trotz mehrerer Löschversuche vollständig aus.

Dennoch hatte der Fahrer Pech: Als er von der Polizei kontrolliert wurde, stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß - und das Auto keine Pflichtversicherung mehr hatte. Nun erwarten den Fahrzeugführer zusätzlich zum Verlust seines PKW noch zwei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Auch die Kosten für den Feuerwehreinsatz und die Reparaturarbeiten der durch das Feuer beschädigten Fahrbahndecke wird er aus eigener Tasche zahlen dürfen.

Es habe kurzzeitig Verkehrsbehinderungen auf der A2 Richtung Berlin gegeben. Die Feuerwehr löschte den Autobrand. Warum der Wagen auf der Abfahrt Burg-Zentrum in Brand geriet, war zunächst unklar.