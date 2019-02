Im Landkreis Stendal hat die Polizei einen Autofahrer angehalten, der einen stolzen Promillewert aufwies.

Wittenmoor (dpa) l Bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Stendal hat die Polizei einen sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, an dessen Wagen sich frische Unfallspuren fanden. Bei der Überprüfung auf der L 30 in Wittenmoor wurde am Samstagmittag ein Atemalkoholwert von 3,3 Promille gemessen, wie die Polizei in Stendal am Sonntag mitteilte.

An der rechten Seite des Autos bemerkten die Beamten frische Unfallspuren. Rasch stellte sich heraus, woher diese stammten: Der 52-Jährige hatte rund zehn Kilometer entfernt zwei Leitpfosten touchiert und war weitergefahren. Die Polizeibeamten nahmen dem Mann den Führerschein ab.