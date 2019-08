Ein Authof nahe der Anschlussstelle Sangerhausen-Süd ist gesperrt, nachdem bei einer Tankstelle Gas ausgetreten ist.

Sangerhausen (vs) | Auf der Autobahn 38 ist am Dienstag im Bereich der Tankstelle des Autohofs nahe der Anschlussstelle Sangerhausen-Süd Gas ausgetreten. Gegen 12.20 Uhr soll nach Polizeiangaben ein technischer Defekt an einem Gastank aufgetreten sein. Die Lkw-Stellflächen des Parkplatzes wurden evakuiert und gesperrt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.

Wie lange die Sperrung andauert ist unklar (Stand 14 Uhr). Der Tankstellenbetreiber hat bereits eine Firma beauftragt, die den Schaden repariert.