Affäre Polizei in Sachsen-Anhalt fahndet nach 90 Waffen: Das sagt Innenministerin Zieschang

An der Polizeifachhochschule in Aschersleben sind insgesamt 90 Waffen verschwunden. Das geht aus einem internen Schreiben des Rektors, Thorsten Führing, an das Landeskriminalamt (LKA) hervor. Dabei handele es sich um Waffen, die vom LKA übernommen wurden „und deren Verbleib nicht nachvollzogen werden kann“.