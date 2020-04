Auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover kam es zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden unter anderem auch zwei Kleinkinder verletzt.

Bornstedt (muß/md) l Am Donnerstagabend kam es bei Bornstedt zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover. Ein 52-Jähriger aus Eilsleben stammender Fahrer eines Kleinbusses Mercedes-Benz befuhr den mittleren Fahrstreifen der BAB 2 in Richtung Hannover. Beim Wechsel vom mittleren in den linken Fahrstreifen übersah er den dort fahrenden 35-jährigen Fahrer mit seinem BMW aus Bebra. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Aufgrund des Zusammenstoßes kam der Unfallverursacher mit seinem Kleinbus ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug verlor dabei eine Achse, welche den Peugeot eines 45-jährigen Mannes beschädigte. Der BMW wurde gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Im Mercedes-Benz waren neben dem Fahrer noch drei weitere Personen. Alle Insassen, darunter zwei Kleinkinder, wurden leicht verletzt. Im BMW saß noch eine Beifahrerin, auch diese wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Kleinbus und dem BMW entstand Totalschaden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.