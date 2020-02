Gegen eine 19-jährige Fahranfängerin wird jetzt ein Verfahren eingeleitet - sie fuhr in Quedlinburg deutlich zu schnell. Foto: Jens Wolf//dpa

Eine 19-Jährige fiel der Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Quedlinburg auf. Sie fuhr über 50 km/h zu schnell.

Quedlinburg (md) l In Quedlinburg fiel der Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Magdeburger Straße ein Skoda auf. Die 19-jährige Fahrerin war am Sonnabend (1. Februar) innerorts mit knapp 100 Stundenkilometern unterwegs. Erlaubt sind 50.

Der Fahranfängerin droht jetzt ein Fahrverbot, ein Aufbauseminar sowie die Verlängerung der Probezeit.