Der in Sachsen-Anhalt verhaftete Bosnier, der tödliche Anschläge unterstützt haben soll, ist an belgische Behörden ausgeliefert worden.

Bad Dürrenberg/Brüssel (dpa) l Ein mutmaßlicher Unterstützer der Terroranschläge von Paris ist von Sachsen-Anhalt nach Belgien ausgeliefert worden. Der Verdächtige sei am Montag den belgischen Behörden überstellt worden, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg. Seit seiner Festnahme vor gut einem Monat saß der 39 Jahre alte bosnische Staatsbürger in Halle in Auslieferungshaft. Ihm wird vorgeworfen, islamistische Terroristen unterstützt zu haben, die im November 2015 in Paris Anschläge auf die Konzerthalle Bataclan und andere Ziele verübten. In Rede steht, dass er für Waffenlieferungen verantwortlich war. Bei den Attacken starben 130 Menschen.

Nach den Anschlägen übernahm die belgische Justiz die Ermittlungen. Viele der Hauptverdächtigen lebten in Brüssel. Der 39-Jährige wurde wegen Unterstützung der Täter mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die deutschen Behörden kamen über Ermittlungen gegen bosnische Waffenhändler in Dresden auf die Spur des Mannes. Schließlich spürten sie ihn in Sachsen-Anhalt auf und nahmen ihn bei einem nächtlichen Großeinsatz in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Bad Dürrenberg fest. Der Mann widersprach seiner Auslieferung nach Brüssel – das Oberlandesgericht verwarf die Einwände jedoch.