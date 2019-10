Für einen 27-Jährigen war die Mutter die letzte Rettung vorm Gefängnis. Er war in Halle von der Bundespolizei erwischt worden.

Halle (dpa) l Für einen 27-Jährigen, der eine Strafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis weder gezahlt noch abgesessen hat, ist jetzt die Mutter die Rettung gewesen. Eine Streife der Bundespolizei erwischte den Gesuchten am Freitag bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof Halle, wie eine Sprecherin am Sonntag in Magdeburg mitteilte. Der Mann wurde festgenommen. Er rief seine Mutter an, die 600 Euro plus Verfahrenskosten in Höhe von 187,50 Euro zahlte, so dass ihr Sohn die Dienststelle als freier Mann verlassen konnte.

Der 27-Jährige war im April 2018 vom Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen zu einer Geldstrafe von 2000 Euro oder 80 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Zwischenzeitlich waren 1400 Euro gezahlt worden. Da aber noch Geld fehlte, erging ein Vollstreckungshaftbefehl.