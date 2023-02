Sachsen-Anhalts Innenministerium hat für heute zu einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz eingeladen. Den Angaben zufolge geht es um Vorkommnisse in der Landespolizei.

Hat ein Polizeischüler aus Sachsen-Anhalt antisemitische und rassistische Inhalte in einem Chat verbreitet?

Ministerin will stellungnahme zeigen

Sachn-Anhalts Innenministerin Zieschang äußert sich heute zu Vorkommnissen in der Landespolizei.

Magdeburg - In einer Presseerklärung heißt es, Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) werde sich am Mittwoch zu dienstrechtlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit einem Klassenchat einer ehemaligen Ausbildungsklasse an der Fachhochschule der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt äußern.