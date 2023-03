In Bad Lauchstädt waren Polizei und SEK am Mittwochabend im Großeinsatz. Ein Mann zielte aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit einer Waffe auf die Beamten. Er und eine weitere Person verstarben infolge von schweren Schussverletzungen.

Bad Lauchstädt/MZ - Große Aufregung herrschte am Mittwochabend in der Goethestadt Bad Lauchstädt. Ein Großaufgebot der Polizei sicherte ein Wohnhaus in der Heinrich-Heine-Straße und dessen Umgebung ab. Schwerbewaffnete Beamte des Sondereinsatzkommandos Sachsen-Anhalt kamen zum Einsatz. Was ist passiert?