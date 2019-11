Auf der Autobahn 38 bei Leuna hat es in der Nacht zum Freitag einen Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw gegeben.

Leuna (dpa) l Auf der Autobahn 38 bei Leuna (Saalekreis) sind in der Nacht zum Freitag zwei Menschen leicht verletzt worden. In Richtung Leipzig ereignete sich ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto, wie die Polizei in Halle mitteilte. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Insassen des Autos verletzt, zum Lkw-Fahrer machte sie keine Angaben.