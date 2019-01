In Halle wurde ein junger Mann überfallen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Halle in Sachsen-Anhalt ist ein Mann von vier Personen geschlagen und ausgeraubt worden - in seinem Wohnhaus.

Halle (dpa) l Ein Mann ist in Halle von vier Unbekannten in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer bedroht, geschlagen und ausgeraubt worden. Der 21-Jährige traf in der Nacht zu Montag in dem Flur des Hauses, in dem er wohnt, auf vier Täter, wie die Polizei mitteilte. Sie haben ihn nach den Angaben vom Montag mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Das Opfer habe Geld "in geringer Menge" und eine Uhr herausgegeben und sei leicht verletzt worden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

