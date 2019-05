Der Hauptbahnhof in Halle ist nach dem Fund einer Fliegerbombe für den Zugverkehr gesperrt worden.

Halle (dpa) l Am Hauptbahnhof in Halle laufen die Vorbereitungen für die geplante Entschärfung einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie die Stadt am Montag mitteilte, sind Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vor Ort. Das Gelände um den Fundort wird den Angaben zufolge in einem Radius von rund 800 Metern evakuiert. Dazu gehören sieben Pflegeheime, sechs Schulen, eine Kindertagesstätte und fünf Einrichtungen der Kindertagespflege. Betroffen seien rund 12.400 Menschen. In den Straßen werde über Lautsprecher zur Lage informiert. Anwohner könnten in einer Turnhalle unterkommen.

Der Hauptbahnhof wurde nach Angaben der Deutschen Bahn bereits für den gesamten Zugverkehr gesperrt. Wie eine Bahnsprecherin sagte, sind alle Züge im Fern- und Nahverkehr betroffen. Züge werden um Halle herum umgeleitet. Zudem werde ein Schienenersatzverkehr per Bus eingerichtet. Betroffen von den Einschränkungen im Verkehr sind auch die Züge von Abellio Rail Mitteldeutschland, wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte.

Nach Angaben der Bundespolizei wurde der Hauptbahnhof geräumt. Die Fliegerbombe war den Angaben zufolge gegen 10.15 Uhr bei Bauarbeiten entdeckt worden. Zunächst hatte es geheißen, Experten planten eine Sprengung vor Ort. Die Stadt richtete ein Bürgertelefon (0345 2210) ein. Zudem werde über die App Katwarn via Handy über Lage informiert, teilte ein Stadtsprecher mit.