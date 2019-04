Im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt ist ein Mann während der Fahrt aus einem Auto gefallen und hat sich dabei schwer verletzt.

Weißenfels (dpa) l Ein junger Mann ist im Burgenlandkreis bei laufender Fahrt aus der Tür eines Kleintransporters gestürzt und hat sich schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen öffnete der 21-Jährige als Mitfahrer in der Nacht zu Samstag an der Bundesstraße 87 bei Weißenfels selbst eine seitliche Schiebetür.

Als der 18 Jahre alte Transporterfahrer an einer Kreuzung abbog, fiel sein Mitfahrer aus dem Auto auf die Straße, wie die Polizei in Halle mitteilte. Bei dem Sturz zog sich der 21-Jährige schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Warum der junge Mann bei laufender Fahrt die Transportertür öffnete, wird noch ermittelt.