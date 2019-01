Im Burgenlandkreis wurde eine Leiche entdeckt. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

In Teuchern in Sachsen-Anhalt wurde eine tote Person in einem ausgebrannten Auto gefunden. Die Identität ist noch unklar.

Teuchern (dpa) l In einem ausgebrannten Auto in einem Gewerbegebiet in Teuchern (Burgenlandkreis) haben Rettungskräfte einen toten Menschen gefunden. Der Brand war am frühen Montagmorgen gemeldet worden, teilte eine Polizeisprecherin in Halle mit. Nun sollen die Identität der oder des Toten sowie die Brandursache geklärt werden.

