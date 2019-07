In Halle haben Bundespolzisten einen Mann mit Drogen erwischt. Die waren allerdings auf eine ganz besondere Weise verstaut.

Halle (vs) l Die Bundespolizei hat am Sonnabend im Hauptbahnhof in Halle einen Mann mit Drogen erwischt - die allerdings besonders kreativ verstaut waren. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatte der 30-Jähirge die 30 Gramm - die Polizei vermutet Cannabis - in einem Milchkännchen untergebracht. Der Mann trug das randvolle Kännchen in seinem Rucksack bei sich.

Nun hat der Mann eine Strafanzeige am Hals.