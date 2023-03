Magdeburg - In Sachsen-Anhalt leiden immer mehr Menschen unter Heuschnupfen. In Folge der milden Winter in den vergangenen Jahren beginnt die Allergiesaison außerdem viel früher als in der Vergangenheit. Trotz der zuletzt niedrigen Temperaturen hat das Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den vergangenen Wochen vor allem Pollen von Hasel und Erle in der Luft festgestellt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.