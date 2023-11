Die Fahrerlaubnis kostet in Sachsen-Anhalt enorme Summen. Viele junge Leute können sich das kaum noch leisten.

Preisexplosion: Führerschein wird in Sachsen-Anhalt unbezahlbar

Führerscheine in Sachsen-Anhalt sind teuer geworden.

Magdeburg. - Manchmal schaut Kris Kirchoff neidisch auf seine Bekannten, die vor zwei oder drei Jahren ihren Führerschein gemacht haben. Damals zahlten sie für die Doppelstunde (90 Minuten) um die 60 Euro. Für den Osterburger werden dagegen 80 Euro fällig. Wenn er die übrigen Kosten für Theorieunterricht, Unterrichtsmaterialien und Prüfungsanmeldungen zusammenrecht, kommt er auf fast 2800 Euro. „Wäre ich früher dran gewesen, hätte ich bis zu 600 Euro gespart“, ist sich der Osterburger sicher.

Dabei kann sich der Altmärker eigentlich noch glücklich schätzen. In anderen Teilen des Landes würde er noch viel mehr für die Fahrerlaubnis berappen müssen, sagt Reiner Nuthmann, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Sachsen-Anhalt: „60 bis 80 Euro für 45 Minuten sind längst keine Seltenheit mehr. Das summiert sich in manchen Fällen locker auf bis zu 4000 Euro.“

Diese Entwicklung vollziehe sich bereits seit einigen Jahren. Ein Ende sei nicht abzusehen, schätzt der Fahrlehrer ein. Als teure Pflaster für den Führerschein-Erwerb gelten die größeren Städte im Land, in denen sich viele Fahrschulen um immer weniger Fahrlehrer kämpfen müssen.

Fahrschüler brauchen länger

„Der Personalmangel ist einer der entscheidenden Preistreiber“, sagt Nuthmann. Fahrlehrer würden sich ihre Arbeitgeber mittlerweile weitgehend aussuchen. Wer gute Mitarbeiter haben möchte, müsse entsprechend mehr für sie bezahlen. An der Preisschraube werde aber auch noch an anderer Stelle gedreht. „Die Unterhaltung des Fuhrparks kostet viel mehr als früher. Reparaturen sind deutlich teurer geworden. Auch Versicherungen kosten mehr“, sagt Nuthmann. Hinzu komme ein weiterer Faktor: Die Schüler brauchen einfach mehr Stunden, um die Fahrtauglichkeit zu erreichen. Entsprechend mehr müssen sie am Ende bezahlen.

Das Thema beschäftigt auch die Politik im Land. Im Sommer forderte die AfD im Landtag, für Auszubildende einen Landeszuschuss in Höhe von 50 Prozent der Kosten bis zu maximal 1.500 Euro einzuführen, wenn sie ihre Ausbildung in Sachsen-Anhalt absolvieren. Eine weitere Bedingung für den Zuschuss: Die Ausbildung darf nicht vorzeitig abgebrochen werden. Laut Antragstext ging es der Partei vor allem darum, insgesamt die Attraktivität von Berufsausbildungen zu erhöhen. Von der Preisexplosion war noch keine Rede. Sie rechnete mit Ausgaben von 15 Millionen Euro pro Jahr.

Handwerker wollen Zuschuss

Auf viel Gegenliebe stieß der Antrag nicht. Im zuständigen Sozialausschuss fand er keine Mehrheit. „Es war kein inhaltlicher Dialog möglich“, kritisiert der AfD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Siegmund. Bei der Diskussion im Landtag hatte die Linke dafür plädiert, die veranschlagten 15 Millionen Euro lieber in eine Infrastruktur zu investieren, von der nicht nur Autofahrer profitierten. Die FDP verwies darauf, dass es bereits Fördermöglichkeiten von Seiten des Jobcenters gebe.

Die Handwerkskammer Magdeburg würde den Zuschlag hingegen begrüßen. Die Azubis im ländlichen Raum müssten lange Wege auf sich nehmen, der Nahverkehr schaffe kaum Abhilfe. „Es können sich nicht alle Lehrlinge, egal ob mit oder ohne Unterstützung der Eltern, den Führerschein leisten. Genau deswegen ist eine Förderung wichtig“, heißt es von der Handwerkskammer.