Probleme mit Vermieter "Belvona" in Halle: Schwangere muss mit Kindern in kalter Wohnung sitzen

Der Winter kommt in großen Schritten und am Wochenende werden die ersten Minusgrade erwartet. Bei den Mietern im Südpark herrscht Sorge, denn Warmwasser und Heizung funktionieren dort nur noch gelegentlich.

Halle (Saale)/MZ - Es geht in großen Schritten auf den Winter zu, doch im Südpark wollen die Probleme mit dem Vermieter „Belvona“ einfach nicht abreißen. Die im achten Monat schwangere und alleinerziehende 24-jährige Franziska Thiele saß in den vergangenen Tagen des Öfteren in einer kalten Wohnung.