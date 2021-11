Profiboxer Tom Schwarz wegen Körperverletzung vor Gericht in Burg

Burg - Im zweiten Anlauf konnte Strafrichter Winfried Leopold am Amtsgericht Burg (Jerichower Land) den ersten Teil des Prozesses gegen Profiboxer Tom Schwarz über die Bühne bringen und neben dem 28 Jahre alten Opfer, drei weitere Zeugen vernehmen.

Bereits im April dieses Jahres war der vom Box-Stall SES freigestellte Faustkämpfer vor den Kadi zitiert worden, weil ihm vorgeworfen wird, am 31. Mai vergangenen Jahres seiner Ex-Freundin Tessa auf dem Parkplatz der Pizzeria in Lostau (Jerichower Land) mit einem Fausthieb den Unterkiefer zerschmettert zu haben - gefährliche Körperverletzung. Aufgrund des enormen öffentlichen Interesses, auf das das Gericht im April nicht vorbereitet und es zu tumultartigen Szenen gekommen war, hatte Richter Leopold den Prozess ausgesetzt.

Die Stendaler Staatsanwältin nennt die Tat "lebensgefährliche Behandlung". Der Zweimeter-Mann habe sie vor dem Pizza-Haus, in dem am Tattag eine Feier stattfand gegen 0.30 Uhr am linken Oberarm gezerrt und sie dann zu Boden gestoßen. Dabei erlitt Tessa Prellungen und Hautabschürfungen, ihre Schuhe und ihr Handy gingen zu Bruch.

Im weiteren Verlauf sei die Frisörin ein paar Schritte bis zum Rangerover des Angeklagten gegangen, um ihn zur Rede zu stellen, was das solle. Schwarz habe zugeschlagen und dadurch seiner Ex den Unterkiefer mehrfach gebrochen.

Tom Schwarz glaubt den Schilderungen seiner Ex nicht

Tessa, die zugleich Nebenklägerin im Verfahren ist, schilderte, dass sie nach dreieinhalbjähriger Partnerschaft im Juni 2019 die Beziehung beendet hatte. Die Zeit danach sei von "Stalling" gekennzeichnet gewesen. Das Amtsgericht Magdeburg hatte mit Blick auf das Gewaltschutzgesetzes sogar eine einstweilige Anordnung erlassen.

Die damalige Verlobte und heutige Ehefrau des Angeklagten sei eifersüchtig gewesen und habe ihr auf der Toilette des Pizza-Hauses ihr Leid geklagt und sie gefragt, ob es nach der Trennung weiterhin Kontakte zwischen ihr und Schwarz gegeben habe. Schwarz würde lügen und seine Handy-Nachrichten löschen.

Als Ich mich wieder aufgerappelt habe, bin ich zum Auto gegangen, in dem Tom bei offener Tür saß. Ich wollte fragen, was das soll Tessa, Ex-Freundin von Tom Schwarz

Der Profiboxer habe die Tür zur Damentoilette aufgerissen und "rumgebrüllt". Kurz darauf sei es zum "Schubsen" vor der Pizzeria gekommen. "Als Ich mich wieder aufgerappelt habe, bin ich zum Auto gegangen, in dem Tom bei offener Tür saß. Ich wollte fragen, was das soll." Sie sei jedoch nicht mehr dazu gekommen, weil der Angeklagte zugeschlagen habe.

Profiboxer Schwarz erneut wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Magdeburg

Während der Aussage der Zeugin, schüttelte Schwarz mehrfach den Kopf, weil er die Schilderungen seiner Ex nicht akzeptierte.

Die 21 Jahre alte Ehefrau des Angeklagten machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Der Profiboxer wird demnächst erneut Bekanntschaft mit einem Gericht machen. Diesmal ist es das Amtsgericht Magdeburg, das ihm den Prozess macht. Und erneut wird ihm Körperverletzung vorgeworfen. Am 23. Juni dieses Jahres soll Schwarz wiederum seine Fäuste nicht unter Kontrolle gehabt zu haben. Er sei nach einem Verkehrsunfall als Beifahrer mit dem Fahrer des anderen Autos in Streit geraten, wobei es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein soll. Auch in diesem Fall, der am 18. November verhandelt werden soll, geht es um Körperverletzung.