Nach dem Geheimtreffen von Rechtsradikalen in Potsdam, wo die Deportation von Millionen von Menschen aus Deutschland geplant wurde, protestieren zahlreiche Menschen - so auch in Halle.

Halle (Saale) - In Halle haben sich zahlreiche Menschen zum Protest gegen die AfD versammelt. Bei Demonstrationen in der Innenstadt wird dabei lautstark skandiert.

In Halle demonstrieren zahlreiche Menschen gegen die AfD Foto: Stephan Lohse

Mehrere Tausend Menschen versammeln sich aktuell in Halle auf dem August-Bebel-Platz in Halle. Auch der derzeit suspendierte Oberbürgermeister Bernd Wiegand ist unter den Demonstranten.

Nach ersten Schätzungen des Veranstalters nehmen 10.000 Menschen an den Protesten teil. Weiterhin gibt es einen großen Zulauf an Demonstranten. Die Demonstration startet in Richtung Steintor über die Ludwig-Wucherer-Straße. Am Steintor versammeln sich viele Menschen. Der Verkehr - insbesondere der Straßenbahnverkehr ist gestört.

Redner der Demonstration fordern, der AfD keinen Raum zu überlassen und ein Verbotsverfahren in Gang zu bringen.