FSJ und BFD Protest gegen Kürzungen bei Freiwilligendiensten: „Uns werden Chancen genommen!“

Die 18-jährige Mia-Emily Melzian arbeitet als Freiwillige im Klinikum Magdeburg. In Zukunft könnte das für weniger junge Menschen möglich sein. Nach Plänen der Bundesregierung ist auch in Sachsen-Anhalt jede dritte Stelle in Gefahr.