Rechtsextremist in Halle vor Gericht

Immer wieder montags: Der Rechtsextreme Sven Liebich hält eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Halle ab. Dabei soll es zu mehreren Straftaten gekommen sein.

Halle (Saale)/MZ - Sven Liebich ist nicht allein gekommen. Etwa die Hälfte der Besucherstühle im Gerichtssaal ist von Unterstützern des stadtbekannten Provokateurs besetzt, der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. In dem Verfahren am Amtsgericht, das am Freitag fortgesetzt wurde, muss sich Liebich unter anderem wegen mehrerer Fälle von Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung verantworten.