23-Jähriger steht vor Gericht. Ihm wird versuchter Mordes und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Magdeburg l Die Staatsanwaltschaft hat am Donnerstagvormittag für einen 23-Jährigen aus Mali wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung sechs Jahre und neun Monate Haft beantragt. Für Oberstaatsanwältin Eva Vogel hat der Prozess vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Magdeburg zweifelsfrei ergeben, dass Mosua M. am 15. Oktober 2019 einen 19-Jährigen aus Guinea-Bissau, der am Donnerstag im Gerichtssaal als Nebenkläger anwesend war, aus Eifersucht ermorden wollte.

Zuerst habe der Angeklagte mit einem Küchenmesser mindestens dreimal auf den neuen Freund seiner 23 Jahre alten Ex, die ebenfalls aus Afrika stammt und die er heiraten wollte, eingestochen. Dann habe er den Mann, der aus einem Fenster im zweiten Stock der Drei-Zimmer-Wohnung in Wernigerode fliehen wollte und sich aussen festhielt, in den Arm geschnitten, so dass er aus sieben Mtern Höhe abstürzte. Unten auf der Wiese habe M. weiter auf den dort schwerverletzt "Nebenbuhler" eingestochen. Nur durch den schnellen Einsatz des Notarztes und einer sofortigen Operation im Uniklinikum Leipzig habe das Opfer überlebt, so Vogel, die die Mordmotive "Heimtücke und niedige Beweggründe" sieht. Einer der Halsstiche reichte bis in die Brust, die Speiseröhre wurde durchtrennt und eine Arterie verletzt.

M. hatte zur Tatzeit im Landkreis Starnberg (Bayern) gelebt und wollte noch einige Sachen bei seiner ehemaligen Freundin im Harz abholen. Zu diesem Zeitpunkt war die 23-Jährige bereits zwei Wochen mit dem 19-Jährigen zusammen. Unter dem Vorwand, sich auf der Toilette die Hände waschen zu wollen, um sich auf das Gebet vorzubereiten, ging M. in die Küche, holte dort ein Messer mit 20 Zentimeter langer, gezahnter Klinge und stieß es dem völlig arglosen Opfer in den Rücken, danach in den Hals. Der Angriff sei auch deshalb völlig unerwartet gekommen, weil die Atmosphäre zuvor entspannt und ruhig gewesen sei, so Vogel. Kulturelle Gegebenheiten seien nicht zu berücksichtigen. "Ein derartig menscheverachtendes Verhalten wäre auch in Mali bestraft worden", sagte die Oberstaatsanwältin.

Der Asylantrag von M. war am 30. November 2016 abgelehnt, ein Flüchtlingsstatus nicht anerkannt worden. Ein "Schutzstatus" liege nicht vor. M. sollte innerhalb von 30 Tagen ausreisen, andernfalls wurde Abschiebung angedroht. Dagegen hatte M. geklagt. Das Verwaltungsgericht München hatte die Klage abgewiesen. Die Aufenthaltsgestattung für den Landkreis Starnberg war allerdings mehrfach verlängert worden. Zuletzt bis zum 21. November 2019.

Strafverteidigerin Julia Hartwig beantragte wegen gefährlicher Körperverletzung viereinhalb Jahre Haft. Die Anwältin sieht weder "Heimtücke" noch einen "niedrigen Beweggrund" aufgrund von Eifersucht. Beim Tatverlauf schloss sich Hartwig den Ausführungen der Anklage an. Hartwig führte jedoch aus, dass der Angeklagte seine Tat "nicht beendet habe, was juristisch einen "Rücktritt von der Tat" darstelle. Das wiederum schließe "versuchten Totschlag" aus. Somit bliebe gefährliche Körperverletzung.