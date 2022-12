Tod eines Hoteliers in Osterweddingen: War es Mord oder Totschlag?

Seit Montag müssen sich zwei junge kampf- beziehungsweise boxsporterfahrene Männer erneut vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts Magdeburg verantworten. Sie sollen im Oktober 2020 einen Hotelier in Osterweddingen getötet haben. Es geht um die Frage: War es Mord oder Totschlag?

Lukas S. (vorn) und Denis K. müssen sich nach dem Tod eines Hoteliers in Osterweddingen erneut vor Gericht verantworten.

Magdeburg - Lukas S. und Denis K., die seit rund zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzen, wird vorgeworfen, am 16. Oktober 2020 schwer alkoholisiert einen Hotelier in Osterweddingen (Bördekreis) totgeschlagen zu haben.