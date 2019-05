Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung in einer Straßenbahn in Magdeburg eingeleitet. Foto: Michael Bock

Nach der Prügel-Attacke in einer Magdeburger Straßenbahn hat die Polizei Ermittlungsfehler eingeräumt.

Magdeburg | Nach der brutalen Prügelattacke auf eine 18-jährige Schülerin und einen 28-jährigen Medizinstudenten am Gründonnerstag in einer Straßenbahn in Magdeburg hat die Polizeiführung Fehler eingeräumt. Die Leiterin der Polizeiabteilung im Innenministerium, Christiane Bergmann, sagte am Freitag, vor Ort sei es zu Fehleinschätzungen gekommen. Diese hätten in Folge zu einer Fehlerkette geführt. Die Akten seien über die Ostertage liegengeblieben. Bergmann sagte: „Es ist nicht hinnehmbar, dass nicht weiter ermittelt wurde. Dafür können wir uns bei den Betroffenen nur entschuldigen."

Die Gymnasiastin und der Student waren kurz vor Ostern am helllichten Tag grundlos und ohne Vorwarnung brutal attackiert worden. Die Schülerin erlitt eine Nasenfraktur und einen Bruch des linken Augenhöhlenrings. Der Student hatte drei Platzwunden und einen Bruch der Vorderwand der Stirnhöhle.

Bei dem Schläger handelt es sich um einen 34-jährigen Syrer, der in den zurückliegenden Monaten bereits in Nordrhein-Westfalen zugeschlagen hatte. Dort werden ihm in drei Fällen Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. In einem Fall wird ihm laut Staatsanwaltschaft Detmold zur Last gelegt, in Detmold mit einem Kugelschreiber auf einen Mann eingestochen und ihm im Schlüsselbeinbereich eine blutende Wunde zugefügt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Detmold hat Anklage erhoben.

Polizei sah keine Haftgründe

Die Polizei sah in Magdeburg zunächst keine Haftgründe. Der Schläger kam in die geschlossene Psychiatrie der Magdeburger Uniklinik, aus der er sich am Tag danach selbstständig entließ.

Erst nach Intervenieren der Familie der Schülerin kam Bewegung in die Sache. Acht Tage nach dem brutalen Angriff wurde der Schläger in Magdeburg verhaftet. Er sitzt jetzt in U-Haft in der Justizvollzugsanstalt Burg.

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat angekündigt, in den nächsten Wochen Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung zu erheben.